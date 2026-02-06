Säkerhetsspecialist
2026-02-06
Har du en gedigen erfarenhet av säkerhetsarbete och lockas av att kombinera din kompetens med ett samhällsengagemang? Vill du bidra till säkerhetsarbetet för Sveriges digitala utveckling inom vård och hälsa? Då kan det här vara en roll för dig. Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som säkerhetsspecialist vid E-hälsomyndigheten kommer du jobba nära flera medarbetare i enheten och i nära samverkan med informations- och it-säkerhetsspecialister, arkitekter, upphandling, lokalförsörjning och driftspersonal.
I uppdraget ingår att genomföra analyser inom säkerhetsskydd och verksamhetsskydd, inkluderat informationssäkerhet, fysisk säkerhet och medarbetarskydd och utifrån dessa utforma skyddsåtgärder. Din förmåga att strukturera arbetet och förmedla kunskap är viktiga kunskaper då du har en viktig del i utvecklingen av myndighetens styrdokument, regelverk och arbetsmetoder, bl.a. genom utbildnings- och övningsinsatser samt olika former av uppföljande verksamhet.
Som säkerhetsspecialist är du med och utvecklar områden inom säkerhet såsom informationssäkerhet, fysisk säkerhet, medarbetarskydd, exponering av skyddsvärden, personalsäkerhet, incidenthantering och utredningar kopplat till säkerhet.
Säkerhet är en viktig och central del i kvalitetssäkringen av myndighetens uppdrag att stödja vård och hälsa genom digitala tjänster och lösningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
• samordna, följa upp och utveckla E-hälsomyndighetens arbete med säkerhet inom områdena informationssäkerhet, fysiskt skydd, medarbetarskydd och resesäkerhet
• utveckla och följa upp säkerhetsskyddet inom områdena informationssäkerhet, fysiskt skydd och personalsäkerhet
• ta fram interna regelverk, metoder och processer samt följa upp efterlevnaden
• identifiera och bedöma hotbild och omsätta detta i interna krav och risker för verksamheten
• initiera riskbedömning för att identifiera och hantera hot och sårbarheter
• planera och genomföra målgruppsanpassade utbildningar, workshops eller andra kommunikativa insatser inom säkerhetsområdet
• stödja verksamheten i bedömningar avseende säkerhetsskydd och verksamhetsskydd
• hantera uppkomna säkerhetsincidenter
• omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom området
Om dig
Vi söker dig som är van att själv ta ansvar för dina uppgifter, arbetar strukturerat och kan driva processer framåt. Du är flexibel, har förmågan att anpassa dig till nya omständigheter och ser möjligheter i förändring. Vi utgår från att du är kommunikativ, kan skapa förtroendefulla relationer och har en god samarbetsförmåga. Du tar gärna initiativ till aktiviteter för att nå uppsatta mål.
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk examen inom säkerhetsområdet i kombination med arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som relevant
• minst tre års erfarenhet av arbete med säkerhet, varav minst två år inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet i säkerhetskänslig verksamhet
• erfarenhet av att leda och genomföra analyser relaterat till säkerhet (exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys, hotbildsanalys, särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning)
• erfarenhet av att implementera styrning och stöd samt följa upp säkerhetsarbetet
• goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av exponering av skyddsvärden
• erfarenhet av medarbetarskydd och resesäkerhet
• erfarenhet av personalsäkerhet.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Enhetschef Jonas Jensen: 076-50 63 739
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Elisabeth Axelsson: 010-106 08 98
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 27 februari 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan de båda orterna.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras före anställning.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
