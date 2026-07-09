Säkerhetsskyddsspecialist - Personalsäkerhet
Vattenfall AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vill du arbeta med samhällsviktiga frågor i en roll där noggrannhet och förtroende är avgörande och viktigt? Vi söker dig som gillar struktur, har ett öga för detaljer och samtidigt trivs med att samarbeta och bidra till utveckling inom verksamheten. Som säkerhetsskyddsspecialist hos oss driver du hela personalsäkerhetsprocessen, från grundutredning till uppföljning, omprövning och avslut. Det är en roll som kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med ett tydligt egenansvar. Du kommer både att forma metodik, processer och utbildningar samt själv genomföra prövningar, hantera ärenden och ta fram beslutsunderlag till bland annat säkerhetsforum och att bistå Säkerhetschefen i att säkerställa att verksamheten och området bedrivs enligt gällande säkerhetsskyddslagstiftning, säkerhetsskyddsförordningen samt föreskrifterna.
Vidare ingår det också i rollen att bedriva intern rådgivning relaterad till Säkerhetsskydd och även inom Security awareness och travel security. Våra tillgångar är spridda över olika europeiska länder och den snabbt utvecklande digitaliseringen leder till ökade cyberhot och har även resulterat i flertalet lokala och internationella säkerhetsbestämmelser vilket gör vårt arbete både utmanande och intressant. Du bör ha flera års (2+ år) aktuell och relevant yrkeserfarenhet inom området Säkerhetsskydd inkl. Personalsäkerhet.
Kravspecifikation
Vi säker dig som har en utmärkt samarbetsförmåga och tar stort ansvar för ditt arbete, samtidigt som du drivs av att nå resultat. Du har ett helhetsperspektiv och bidrar aktivt till ett gott samarbete, både inom ditt team och i ett större sammanhang.
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning och expertis inom IT- och informationssäkerhetsområdet
Erfarenhet av att genomföra och administrera säkerhetsprövningar, bakgrundskontroller och registerkontroller av personal och uppdragstagare
Erfarenhet av registervård och hantering av personaldata kopplat till säkerhetsskyddsprocesser
Erfarenhet av att leda och genomföra säkerhetsskyddsbedömningar (SSB), säkerhetsskyddsanalyser samt ta fram säkerhetsskyddsplaner och tillhörande instruktioner
Erfarenhet av att ta fram och genomföra utbildningar inom säkerhetsskydd, både internt och externt
Stark kunskap om lagar och regelverk inom säkerhetsskydd, samt erfarenhet av att tolka och vägleda organisationen i efterlevnad (inkl. Säkerhetsskyddslagen, Säkerhetsskyddsförordningen och föreskrifter)
Erfarenhet av att arbeta med implementering av relevanta ramverk och standarder, exempelvis NIS2 och ISO 27000-serien
Flytande i tal och skrift i både svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd inom myndigheter och större bolag/verksamheter
Erfarenhet av att arbeta med fysisk säkerhet
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Stockholm, Solna
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Joel Franzén på joel.franzen@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
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Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Sofi Wadström (Akademikerna), Patricia Ek (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO)
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Urval och intervjuer kan ske löpande. P.g.a. ledighet kan tiden för återkoppling på din ansökan dröja något.Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 92 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm - Vattenfall Jobbnummer
9998036