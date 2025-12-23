Säkerhetsskyddsspecialist - Eskilstuna
2025-12-23
Fortifikationsverket söker en säkerhetsskyddsspecialist till säkerhetsavdelningens stab. Vi befinner oss i en stark tillväxt och staben är under uppbyggnad för att effektivisera säkerhetsavdelningens förmåga att leda, samordna och följa upp verksamheten på övergripande nivå. Har du erfarenhet av strategiskt arbete och vill jobba med säkerhetsskydd i en verksamhet som ständigt utvecklas, ansök redan idag!
Din vardag - stärka Sveriges säkerhet
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Fortifikationsverket befinner sig i ett starkt expansivt skede med stora investeringsvolymer för att fortsätta utveckla och bygga fastigheter och anläggningar inom totalförsvaret. Säkerhetsavdelningen ansvarar för säkerhetsskyddet på Fortifikationsverket. Arbetet innefattar säkerhetsskyddsanalys, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet, incidenthantering, säkerhetsskyddsavtal och signalskydd. På säkerhetsavdelningen arbetar idag cirka 40 medarbetare. Staben är sammanhållande för avdelningens planering- och verksamhetsuppföljning, utveckling av processer, utbildning samt koordinering av ärenden. I staben ingår även funktionen signalskydd.
Som säkerhetsskyddsspecialist arbetar du med att analysera hot, sårbarheter och skyddsvärden och ger förslag på säkerhetshöjande åtgärder. Befattningen kräver gedigen kunskap och erfarenhet kring identifiering av skyddsvärden och hantering av säkerhetsskyddklassificerad information. Du kommer att arbeta med säkerhetsskyddsplanering, säkerhetsrapportering och hantera incidenter. Du kommer att göra bedömningar med olika tidsperspektiv, aggregeringsnivå samt olika mottagare som ska utgöra underlag för beslut i myndighetens verksamhet. Du är ansvarig för att utveckla och effektivisera säkerhetsavdelningens processer och rutiner. Tjänsten innebär många kontaktytor och samarbeten genom att delta i nätverk och samverka aktivt med våra partners och andra försvarsnära myndigheter. Du förväntas sprida din kunskap internt och externt genom att informera och utbilda. Som säkerhetsskyddsspecialist arbetar du även med NATO-relaterade uppdrag.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsskyddområdet med mycket goda kunskaper om säkerhetsskyddslagstiftningen och gällande föreskrifter. Du har även goda kunskaper inom säkerhetsskyddsplanering, säkerhetsrapportering, och incidenthantering. Du har erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete och flerårig erfarenhet från arbete inom säkerhetsskydd. Du har erfarenhet av att utveckla processer och rutiner.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom försvarsnära myndighet. Om du har erfarenhet av att hålla föredragningar och genomföra utbildning är det också positivt.
Du har ledarkompetens som vi bedömer som tillfredsställande samt goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem. Du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Körkort klass B är ett krav.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Vi behöver dig som är relationsskapande och har erfarenhet av att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser med olika kompetenser samt över myndighetsgränser. Att kunna skapa förståelse och helhetssyn för säkerhetsskyddsfrågor inom flera olika verksamhetsområden är en viktig förmåga för att göra dig framgångsrik i denna roll. Du kan på ett tydligt och otvunget sätt förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten eller i ett tekniskt utvecklingsprojekt.
Du är strukturerad, positiv, självgående och har tålamod och förmåga att arbeta strategiskt mot långsiktiga mål. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt eget arbete framåt. Du har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, sköter driften och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är Eskilstuna. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 19 januari 2026. Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta stabschef Jenny Neuman, tel vx 010-44 44 000 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
