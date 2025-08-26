Säkerhetsskyddshandläggare 50%
2025-08-26
Vi på Future People söker en säkerhetsskyddshandläggare på deltid till myndighet på Kungsholmen. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir anställd på Future People och jobbar ute på plats hos vår kund. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund är en myndighet inom trafiksektorn som arbetar för att underlätta vardagen för invånarna som reser och pendlar i Stockholm stad. Det här är en myndighet med ett stort engagemang och stolthet över deras viktiga samhällsuppdrag. Du som konsult kommer få vara med på en viktig resa och tillsammans med myndighetens medarbetare få vara med och bidra till en bättre vardag för invånarna i Stockholms stad.
Vill du arbeta i en samhällsviktig organisation där din kompetens inom administration och säkerhet gör verklig skillnad? Vi söker nu en Administratör som vill bidra med struktur, noggrannhet och engagemang i en miljö med breda kontaktytor och högt förtroende.
Dina arbetsuppgifter som administratör kommer du att ha ett brett och varierat uppdrag. Du kommer bland annat att:
Utföra administrativt stöd kopplat till säkerhetsskyddsarbete
Hantera och registrera dokumentation enligt gällande rutiner
Förbereda, handlägga och följa upp ärenden inom säkerhetsskydd
Samordna möten och aktiviteter inom organisationen
Vara kontaktperson för interna och externa aktörer i säkerhetsfrågor
Stödja chefer och medarbetare i administrativa frågor
Delta i utveckling av administrativa processer och arbetssätt
Bidra till att säkerställa att organisationens arbete sker i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftning och interna regelverk
Obligatoriska krav:
Gymnasieutbildning
Minst 2 års erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom stora infrastrukturprojekt
Meriterande kvalifikationer:
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i en samordnande, projektledande eller rådgivande roll
Akademisk utbildning
God kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen, med god kunskap menas erfarenhet från minst 4 större projekt eller minst 3 års erfarenhet
Innan uppdraget kan påbörjas kommer en säkerhetsprövning att genomföras. Personliga egenskaper och arbetsmiljö Vi har ett gediget samarbete med myndigheten idag och har konsulter på plats på flera avdelningar. Arbetsplatsen präglas av en välkomnade miljö där du som konsult har goda möjligheter att utvecklas och växa inom organisationen. Som person är du lyhörd, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt och strävar efter att leverera med hög kvalitet.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen. Som anställd hos oss kan du lita på att vi kommer hjälpa dig att nå dina karriärsmål. Vi finns som en partner genom din yrkesmässiga karriär.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: 50%
Start: 15/9-2025
Sista ansökningsdagen: 9/9-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till oss på Future People! Ersättning
