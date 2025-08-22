Säkerhetsskyddshandläggare - fysisk säkerhet
Med anledning av Energimyndighetens tillväxt och förändrade omvärldsläge behöver vi utöka säkerhetsenheten med en säkerhetsskyddshandläggare inom fysisk säkerhet. Har du erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet och vill bidra till vårt säkerhetsarbete? Var med och gör skillnad - ansök nu och bidra till att stärka vårt säkerhetsskydd!
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem där ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet går hand i hand. Målet är stabil och kostnadseffektiv energi med låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.
Dina arbetsuppgifter - stöd i säkerhetsfrågor inom fysisk säkerhet
I rollen som säkerhetsskyddshandläggare på säkerhetsenheten arbetar du inom hela säkerhetsskyddsområdet men med ett extra fokus på området fysisk säkerhet. Det handlar bland annat om att ta fram kravställningar, se till att regler inom området följs samt arbeta med metodutveckling. Du deltar i kontroller av det interna säkerhetsskyddet, håller i utbildningsinsatser, hanterar incidenter och fungerar rådgivande i frågor rörande fysisk säkerhet.
Genom omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad inom ditt område.
Du samarbetar med dina kollegor på säkerhetsenheten samt med chefer och medarbetare på myndigheten. Du har dessutom flera externa kontaktytor exempelvis leverantörer och andra myndigheter. Säkerhetsenheten befinner sig i en tillväxtfas och det finns goda möjligheter att vara med att påverka och bidra till utveckling av verksamheten.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad och godkänd gymnasieutbildning samt eftergymnasial utbildning inom område vi bedömer relevant för tjänsten. Du har även relevant arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskyddsområdet och erfarenhet av att arbeta administrativt och kravställande inom fysisk säkerhet/säkerhetsskydd. Vidare har du god kunskap om lagar och förordningar inom säkerhetsskyddsområdet.
Du behöver kommunicera väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har goda kunskaper i moderna IT- system och program. Du har även svenskt medborgarskap med anledning av att tjänsten är inplacerad i en säkerhetsklass enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet från något eller flera av följande områden:
• Erfarenhet av att arbeta med fysisk säkerhet inom offentlig verksamhet eller annan säkerhetskänslig verksamhet
• Erfarenhet och kunskap inom tekniska bevakningssystem
• Erfarenhet av att arbeta med regelverk kring RÖS eller Tempest
• Erfarenhet av arbete med avlyssningsskyddade utrymmen
• Arbetat med tillsyn och kontroll inom säkerhetsområdet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du integritet och ett högt säkerhetsmedvetande. Med en stark drivkraft och ett genuint intresse för tjänstens innehåll tar du initiativ och arbetar på ett självgående sätt. Du är tydlig och strukturerad med god prioriteringsförmåga med fokus på leverans och resultat. Du är nyfiken och bidrar till goda relationer och trivs i samarbete med både kollegor och externa parter.Om företaget
Myndighetens säkerhetsarbete påverkas av en tillväxt inom myndigheten och säkerhetsanpassningar efter ett förändrat omvärldsläge och ökade krav kopplat till vår roll som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn energiförsörjning. Därutöver har vi fått ökat ansvar som tillsynsmyndighet över enskilda verksamhetsutövare inom energisektorn som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena fjärrvärme, naturgas, olja och drivmedel.
Säkerhetsenheten arbetar med att leda, utveckla, stödja och följa upp myndighetens interna arbete inom säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd. Medarbetarna har olika ansvarsområden inom säkerhetsområdet och leds av enhetschefen tillika Säkerhetsskyddschef för myndigheten.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och för tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 12 september 2025.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2025-009686. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR så får du hjälp att skicka in din ansökan. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Nadja Skog på telefon 016-544 22 86 eller rekryteringskonsult från Poolia, Maria Widell-Vuopio på telefon 070- 202- 27 05.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), http://www.energimyndigheten.se/ Arbetsplats
