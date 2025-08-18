Säkerhetssamordnare- inriktning drönarsamordning
Göteborgs kommun / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2025-08-18
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Stadsfastighetsförvaltigen är i ett spännande utvecklingsskede där en ny säkerhetsenheten har bildats och ingår i avdelningen för utveckling och styrning. Enheten består av cirka tio medarbetare som arbetar med civil beredskap, skyddsrum, drönare, skalskydd, elsäkerhet och säkerhetsskydd. Vi arbetar även med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder, krisledning och säkerhetsskydd. Enheten är i en uppbyggnadsfas där frågorna kring civil beredskap ökar och där vi arbetar i nära samverkan med stadsledningskontoret.
Vi söker nu en resultatinriktad samordnare till vårt team inom beredskap. En roll där du får möjlighet att göra en verklig samhällsnytta och stärka vår förmåga att möta framtidens säkerhetsutmaningar. Här kommer du att vara en viktig spelare i vårt arbete för att utveckla och säkerställa högsta möjliga säkerhet och beredskap inom förvaltningen, vilket är avgörande för både samhället och våra interna verksamheter.
Tjänsten som drönarsamordnare innebär att samordna verksamheten med drönare inom staden med avseende på rutiner, processer, kontroll och rapportering. Samverkan sker med Polisen, Lantmäteriet, Transportsstyrelsen och övriga förvaltningar inom staden. Arbetet innefattar att ta fram informationsmaterial, rutiner och processer samt att skapa en god struktur för stadens drönarverksamhet som sker i civilt syfte. Tjänsten innefattar även arbete med i övrigt förekommande beredskapsfrågor t.ex. hantering av stadens skyddsrum. I arbetet ingår det att tolka EU-regelverk och svenskt regelverk som omfattar flygningar med drönare samt implementera detta till processer inom staden.
Arbetsuppgifter i övrigt
• Representera Göteborgs stad i regionala och nationella nätverk.
• Delta i samverkansprojekt avseende säkerhetsfrågor för flera förvaltningar inom Göteborgs Stad
• Omvärldsbevaka, följa myndighetskrav samt branschutveckling.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis civil beredskap, säkerhet, samhällsplanering, teknik eller juridik. För att klara uppdraget vill vi att du har flerårig arbetslivserfarenhet inom säkerhetsområdet eller totalförsvaret sedan tidigare.
Du har ett stort intresse för säkerhetsfrågor, en förmåga att hantera komplexa säkerhetsutmaningar och ett driv i att aktivt bidra till att stärka vår motståndskraft och försörjningstrygghet. Du arbetar resultatinriktat och strukturerat, med en god förmåga att prioritera och leverera lösningar bland olika ärenden och frågeställningar. Med en självständig och lösningsorienterad inställning tar du dig an uppgifter på ett effektivt sätt och har samtidigt en god administrativ och skriftlig förmåga.
Som person är du strukturerad och analytisk samt har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Du har ett genuint intresse för säkerhetsfrågor och har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Att tänka och agera långsiktigt och strategiskt i dessa frågor är en självklarhet för dig. Du samarbetar väl med andra människor.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer och god förmåga att skapa en struktur i komplexa organisationer
• God kännedom om aktuella lagar och förordningar kopplade till obemannade luftfartyg
• Kunskap inom informationssäkerhet, GIS eller offentlig upphandling
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av att arbeta med drönare, antingen operativt eller i samordnande roll
• Flygcertifikat för drönare (kategori A1-A3 eller specifik kategori)
ÖVRIGT
Tjänsten kan komma att säkerhetsprövas.
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings och ett innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271844". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Grahn sara.grahn@stadsfast.goteborg.se 031-3650260 Jobbnummer
9463873