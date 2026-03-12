Säkerhetssamordnare
2026-03-12
Välkommen till Ludvika kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.
Säkerhetssamordnaren är en del av kommunkoncernens stödfunktion när det kommer till säkerhetsfrågor och tjänsten är direkt underställd säkerhetschefen.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att effektivisera verksamheten för att frigöra medel till kärnverksamheterna i de övriga förvaltningarna. Förvaltningen arbetar med en hög grad av samordning och standardisering för att säkerställa helhetssyn, effektivitet och kvalitet. En annan mycket viktig del av verksamheten är att utveckla och förvalta kommunens gemensamma processer och arbetssätt.
Arbetsplatsen
Tänk att få gå och lägga sig på kvällen och känna att man har gjort Ludvika lite tryggare. Det är kärnan i uppdraget som säkerhetssamordnare hos oss.
Att skapa trygghet för våra invånare är ingen liten uppgift. Den kan vara krävande - men är också väldigt meningsfull och utvecklande. I den här rollen får du stora möjligheter att påverka arbetet, sätta riktning framåt och se hur insatser faktiskt gör skillnad. Du blir förstås inte ensam. På säkerhetsenheten i Stadshuset finns fyra kollegor med olika ansvarsområden. Vi är engagerade i säkerhetsfrågorna och drivs av viljan att göra kommunen tryggare. Samtidigt är det viktigt att ha roligt tillsammans, även när vi arbetar med utmanande frågor
Tjänsten erbjuder möjlighet att arbeta med komplexa och samhällsviktiga frågor i en roll med stort ansvar och goda möjligheter till påverkan.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare arbetar du med att samordna och utveckla kommunens säkerhets- och trygghetsarbete samt frågor kopplade till beredskap och civilt försvar. Inledningsvis kommer en stor del av uppdraget att handla om att förvalta och fortsätta utveckla kommunens brottsförebyggande arbete under tiden vår brottsförebyggande samordnare är föräldraledig. Rollen kan över tid komma att förändras utifrån verksamhetens behov, men fokus kommer fortsatt att ligga på säkerhetsarbete och civilt försvar.
Säkerhetsenheten arbetar koncernövergripande och stöttar kommunens förvaltningar och bolag i säkerhetsfrågor. Arbetet omfattar bland annat att samordna och utveckla det brottsförebyggande arbetet, bidra i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt utveckla kommunens arbete inom krisberedskap, informationssäkerhet och civilt försvar. I uppdraget ingår också att ta fram rutiner, mallar och arbetssätt, samordna utbildningar och övningar samt stärka organisationens förmåga att hantera kriser.
Uppdraget innebär nära samverkan med verksamheter inom kommunen samt med externa aktörer som polis, företag, föreningar och fastighetsägare. I rollen behöver du arbeta strukturerat, ha god administrativ förmåga och kunna omsätta strategier och planer till praktiskt arbete i verksamheten.
Vi söker dig som vill initiera, driva och leda aktiviteter och projekt inom det säkerhets- och trygghetsskapande arbetet, samtidigt som du förvaltar och utvecklar det arbete som redan finns - långsiktigt och hållbart.
Kvalifikationer som krävs för rollen
• Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
• Körkort B
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
• Svenskt medborgarskap, tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap enligt säkerhetsskyddslagen.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av brottsförebyggande arbete, säkerhetsarbete och krisberedskap.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, gärna en kommun
• Samarbetat med andra myndigheter.
• Kännedom om Ludvikas geografiska områdeDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen krävs god kommunikations- och samarbetsförmåga samt en stabil personlighet. Rollen ställer höga krav på integritet, då du förväntas agera ansvarsfullt, självständigt och med gott omdöme även i komplexa och känsliga situationer. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer med såväl interna som externa samarbetspartners. Vidare har du en helhets- och systemsyn, förmåga att hantera komplexa frågor, växla perspektiv och driva ditt arbete strukturerat mot uppsatta mål. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Övrig information
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket medför säkerhetsprövning. Svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.
Intervjuer kommer att hållas under vecka 16.
Upplysningar
Säkerhetschef David Helsing, tel 0240-860 96, david.helsing@ludvika.se
Brottsförebyggande samordnare, Matilda Tjust, tel: 0240-86027, matilda.tjust@ludvika.se
Säkerhetssamordnare, tel 0240-869 66, Anette Andersson, anette.andersson@ludvika.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 29 mars. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Ludvika kommun
