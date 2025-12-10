Säkerhetssamordnare
Den här tjänsten tillhör avdelningen för säkerhet och civilt försvar som ansvarar för förbundets arbete inom säkerhet och civilt försvar.
Räddningstjänsten Mälardalen ligger i framkant när det kommer till krisberedskap och totalförsvar.
Nu söker vi en ny kollega till avdelningen som består av fem medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter. Det som utmärker oss är en arbetsplats som präglas av stark laganda och en stor dos nyfikenhet för det som händer i vår omvärld.
Har du erfarenhet av totalförsvar och/eller rättsväsende och tycker att arbetet med skydds- och beredskapsfrågor är spännande och viktiga? Då kan det här vara en tjänst för dig!
VI ERBJUDER DIG
Vi erbjuder dig en spännande och stimulerande arbetsplats i utveckling, där vi jobbar aktivt med arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap.
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
- Tre timmars träning på arbetstid där du även kan få träningskläder.
- Möjlighet att använda gymmen på stationerna
- Friskvårdsbidrag 1000 kr per år
- Balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid
- Möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan om arbetet så tillåter
- För dig över 40 år, 31-32 semesterdagar
- Du får ta ut semester redan samma år du tjänar in den
- Lönetillägg vid föräldraledighet
- Möjlighet att växla semesterdagstillägget mot 5-6 extra lediga dagar per år
- Möjlighet att löneväxla till pensionPubliceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med frågor kring totalförsvar samt verksamhetsskydd för både Räddningstjänstens arbete och våra medlemskommuner.
Tillsammans med dina kollegor driver du det proaktiva och strategiska arbetet inom säkerhetsområdet genom utveckling, uppföljning, analys och verksamhetsnära stöd.
Du stöttar verksamhetsskyddet i frågor som rör fysisk säkerhet, kontinuitetsplanering och systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med mera.
Arbetet innebär också att du arbetar stadsövergripande och verksamhetsnära med informationsinsatser, utbildning och stöd för att stärka säkerhetsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att initiera, planera, samordna och prioritera arbetet på ett effektivt sätt oavsett om det handlar om det strategiska och förebyggande arbetet eller att agera vid en större samhällsstörning/händelser som kräver samordnade insatser och ledning.
För den här rollen behöver du ha en relevant akademisk examen inom statsvetenskap, totalförsvar eller rättsväsende, alternativt annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant.
Arbetet sker både stadsövergripande och verksamhetsnära och därför behöver du ha en förmåga att anpassa dig i både talspråk och skrift utifrån målgruppen. Du omsätter teoretisk kunskap i praktiskt utförande genom information, utbildning och stöd till medarbetare.
Du har arbetat med verksamhetsskydd, kris- och beredskapsplaner och har goda kunskaper om lagstiftningen inom området. Du har erfarenhet av att öva och samverka med olika aktörer inom totalförsvar eller krisberedskap.
För den här tjänsten behöver du B-körkort.
Meriterande är om du har erfarenhet från offentlig förvaltning, stabsarbete och krisledning samt har arbetat med sambandsverktyget Rakel.
Tjänsten som säkerhetssamordnare är inplacerad i säkerhetsklass, därför är en förutsättning för anställning, en godkänd säkerhetsprövning samt registerkontroll enligt 3§ i säkerhetsskyddslagen.
Intervjuer kan komma att göras innan ansökningstidens slut.
Vi arbetar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatoriskt drogtest vid nyanställning samt utför daglig alkoholtestning för samtlig personal.
OM OSS
Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund för räddningstjänst och förebyggande brandskydd mellan kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås. Vi är i dag cirka 280 medarbetare som alla strävar efter att nå det olycksfria samhället. Riskbilden är bred genom hamn, oljehamn, flygplats, ett antal större industrier, europaväg, riksvägar, höga byggnader, undermarks anläggningar samt gammal kulturbebyggelse. Detta garanterar en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter.
Vid anställning hos oss blir du krigsplacerad.
