Säkerhetskoordinator
Din roll
Det försämrade omvärldsläget ställer nya och högre säkerhetsmässiga krav på samhället och även E.ON som en samhällsviktig verksamhet.
I rollen som Säkerhetskoordinator arbetar du både brett och verksamhetsnära med frågor inom säkerhet och säkerhetsskydd. Arbetet omfattar bland annat hantering av grundutredningar, genomförande av säkerhetsprövningar samt stöd i upprättande av särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och att säkerställa efterlevnaden av säkerhetsskyddsavtal och tillhörande administrativa moment.
Vardagen som säkerhetskoordinator är varierad och kan bestå av allt från att facilitera workshops och genomföra utbildningar inom personalsäkerhet till dialog och samordning med olika intressenter. Rollen innefattar även att kontinuerligt se över och vidareutveckla befintliga processer, med fokus på att förenkla, effektivisera och stärka säkerhetsarbetet.
Vem är du?
För att trivas i rollen som säkerhetskoordinator ser vi att du är en prestigelös och ödmjuk lagspelare som motiveras av att ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter och ansvarsområden. Du har ett driv att identifiera nya möjligheter och bidra till framsteg med tydlig riktning.
Med ett analytiskt och datadrivet förhållningssätt arbetar du lösningsorienterat och ser värdet i att tillsammans med kollegor nå hållbara lösningar. Du bidrar aktivt till teamets gemensamma mål och utveckling.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av säkerhetsprövningar och säkerhetsskyddsavtal
Eftergymnasiala studier inom säkerhet
Förståelse för offentliga aktörer, såsom myndigheter och andra samhällsviktiga organisationer
Hur är det hos oss?
Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete för att nå gemensamma mål och bidra till verksamhetens utveckling. Tillsammans skapar vi ett positivt och engagerande arbetsklimat där framgångar firas, lärdomar tas med från motgångar och där erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling står i fokus.
Teamet leds av Patrik Blönnigen med ett ledarskap som präglas av lyhördhet och tillit till medarbetarnas kompetens. Genom ett empatiskt och inkluderande förhållningssätt skapas en trygg arbetsmiljö där dialog uppmuntras, utveckling ges utrymme och där frihet under ansvar är en naturlig del av vardagen.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Då vi arbetar med samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är den 14/5 - 2026.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Patrik Blönnigen, Patrik.Blonnigen@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Hanna Rosen, Unionen, +46 705 705254
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se Så ansöker du
