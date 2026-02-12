Säkerhetshandläggare
Försvarsmakten
Vill du vara med och bygga upp en helt ny fastighetsserviceavdelning och arbeta med underrättelse- och säkerhetstjänst inom Försvarsmakten? Här får du ett stort ansvar där du bidrar till att forma rutiner, skapa struktur och utveckla säkerhetsprocesser. Försvarsmakten försvarar Sveriges frihet, våra intressen och vårt sätt att leva - hos oss får du vara med och skapa trygghet - på riktigt.
Om enheten:
Tjänsten som säkerhetshandläggare är placerad i servicefunktionen, en sektion inom stabsavdelningen vid FMLOG stab. Servicefunktionen består av fyra verksamhetsområden med detaljchefer under en sektionschef. Servicefunktionen är befinner sig i en uppbyggnadsfas. FMLOG stab är en av sex enheter inom FMLOG och ansvarar för ledningen av organisationen.
FMLOG etablerar just nu en ny arbetsplats vid Karlbergområdet, bestående av en kontorsfastighet för cirka 850 personer. FMLOG ansvarar för all service och säkerhet i byggnaden. Arbetet bedrivs som ett projekt, och inflyttning planeras till 2027 för FMLOG samt flera andra enheter och förband. Servicefunktionerna kommer successivt att påbörja inflytt tidigare än övrig verksamhet.
Den samlade fastighets- och servicefunktionen omfattar bland annat bevakning, expedition/sambandscentral, restaurang, städ, internservice och vaktmästeri.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som säkerhetshandläggare ansvarar du för att leda och utveckla säkerhetsprocesser samt självständigt handlägga ärenden inom hela säkerhetsskyddsområdet, exempelvis säkerhetsprövningar kopplade till tjänster inom fastighetsservice. I uppstartsfasen kommer arbetet huvudsakligen att bestå av projektarbete.
I rollen kommer du bland annat:
• Stödja chefen för Fastighets- och servicefunktion Nytomta i säkerhetsrelaterade processer och uppgifter.
• Utveckla och etablera rutiner inom säkerhetsområdet, exempelvis för inpassering och vid besök på hög nivå.
• Bidra i arbetet med kontinuitetsplanering och framtagning av åtgärdsplaner vid avbrott eller störningar.
• Säkerställa att säkerhetsskyddet är anpassat till gällande krav för respektive verksamhet.
• Arbeta proaktivt och samverka med chefer inom fastighetsservice samt följa upp verksamheten enligt lagar och förordningar.
• Utbilda personal i nya rutiner och säkerhetsprocesser.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten.
• Erfarenhet av att leda samtal och genomföra utredningar.
• Erfarenhet av personalsäkerhet.
• Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i Officepaketet.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsavtal.
• Erfarenhet av arkivering och registrering av handlingar vid myndighet.
• God kunskap om säkerhetsskyddslagen.
• Högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Genomförd Säkerhetsofficerskurs (SOK), helt eller delvis.
• Auktorisation som säkerhetschef inom Försvarsmakten.
• Genomförd Kurs Handläggare Säkerhetstjänst (KHS).
• Kunskap om Försvarsmaktens IT-system inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen, exempelvis IS U/S.
• Erfarenhet av kontrollverksamhet inom säkerhetsskydd.
• Körkort klass B.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som tar stort ansvar och trivs med att arbeta självständigt, analytiskt och initiativrikt. Du har lätt för att sätta dig in i nya och komplexa arbetsuppgifter, både strategiska och operativa. Din samarbetsförmåga är väl utvecklad och du har ett högt säkerhetsmedvetande. Du kommunicerar tydligt, inger förtroende och är lyhörd i ditt bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning. Denna befattning är en civil befattning.
• Arbetsort: Solna (inledningsvis förekommer arbete i Stockholm)
• Tillträde: Enligt överenskommelse.
Frågor rörande:
• Rekryteringsprocessen: HR-generalist FMLOG Stab HR Sandra Rosén Larsson.
• Befattningen: Rekryterande chef Mira Brinkenberg.
Fackliga företrädare:
• Madeleine Bagge, SACO
• Jörgen Stehn, SEKO
• Bengt Rainer, OFR/O
• Emanuel Derwinger, OFR/S
Samtliga ovan nås via växeln 010 825 10 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 mars 2026. Vänligen bifoga ditt CV och besvara de urvalsfrågor som finns i ansökningsformuläret. Personligt brev ska inte bifogas, i fältet för personligt brev skriv istället för att infoga brev, enligt instruktion.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
