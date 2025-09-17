Säkerhetschef till Must
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Vill du leda och utveckla säkerhetsarbetet i en organisation med ett av Sveriges viktigaste uppdrag?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Om enheten
Must interna säkerhetsavdelning har till uppgift att leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt signalskyddstjänsten för Must verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen innefattar verksamhetsplanering, personal- och budgetansvar. Du förväntas följa den övergripande omvärldsutvecklingen rörande ditt ansvarsområde. Vidare kommer du att representera verksamheten i olika forum inom och utanför Must.
I rollen ingår bland annat att samverka med Försvarsmaktens förband, andra myndigheter och civila aktörer i säkerhetsskyddsfrågor. Du kommer även att via dina sektionschefer ha ansvar för att säkerhetsprövning, säkerhetsrapportering och aktuella frågor inom området fungerar väl.Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
• Officersutbildning/reservofficersutbildning alternativt annan akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara relevant
• Dokumenterad erfarenhet av chefstjänst eller annan arbetsledande befattning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Dokumenterad arbetserfarenhet inom säkerhetsområdet
• Erfarenhet av säkerhetskänslig verksamhet med höga skyddsvärden
• Mycket goda språkkunskaper i svenska samt goda språkkunskaper i engelska, såväl skriftligt som muntligt
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
• Körkort (lägst klass B)
Meriterande
• Säkerhetschefsutbildning från Försvarsmakten
• Arbetserfarenhet från anställning inom Must eller annan försvarsmyndighet.
• Erfarenhet av arbete som säkerhetschef på myndighetsnivå eller förband
• Erfarenhet av arbete inom infosäk-/IT-säkområdet
• Erfarenhet av arbete inom fysiskt skydd
• Erfarenhet av kontrollverksamhet
• Erfarenhet av arbete inom signalskyddstjänst
• Erfarenhet av internationell tjänstgöring inom relevant verksamhet
• Erfarenhet av Access Control Management.Dina personliga egenskaper
För att du ska trivas i denna roll behöver du vara lösningsorienterad, nyfiken, noggrann och stabil. Du är självständig med god självinsikt och har ett högt säkerhetsmedvetande och en god förmåga att hantera tempoväxling. Det är viktigt att du sätter laget före jaget, detta då en stor del av arbetet kommer ske i mycket nära samarbete med andra enheter inom Försvarsmakten och andra myndigheter vilket ställer höga krav på din förmåga att bygga och behålla goda relationer. Du är ansvarstagande och kan självständigt prioritera dina uppgifter. Du bidrar aktivt till en trivsam arbetsmiljö och delar Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Säkerhetschef" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-10-09. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Du ansöker genom att posta din ansökan till Försvarsmakten, Must Stab HR ,107 85 Stockholm.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
