Säkerhetschef Fysiska säkerhetssystem
Exelect AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exelect AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Säkerhetschef - CTS Security Solutions AB
Fysiska säkerhetssystem för Europas mest avancerade datacenter
Vill du ha ett strategiskt och operativt ansvar för tekniska projekt i några av Europas mest högsäkerhetsklassade datacenter? Är du en strukturerad och produktiv ledare som är van att ta fullt ansvar för att säkerhetssystem uppfyller internationella regelverk? Då kan det här vara din nästa utmaning!
CTS Group är en av Europas största design- och byggentreprenörer och den ledande aktören i Norden. Med 32 koncernbolag, 1700 medarbetare och ett globalt partnernätverk levererar vi standardiserade lösningar som gör datacenterbyggen snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva. Se gärna vår presentationsvideo här: https://vimeo.com/1083779720
CTS Security Solutions AB är ett nystartat dotterbolag med bas i centrala Stockholm. Vårt uppdrag är att leverera service och tekniska lösningar till alla bolag inom CTS Group. Nu söker vi en erfaren och resultatfokuserad:
Säkerhetschef - Fysiska säkerhetssystem
Som Säkerhetschef hos CTS Security Solutions ansvarar du för att säkerställa att företagets säkerhetslösningar - främst fysiskt skydd - uppfyller lokala och internationella regelverk och standarder för datacenterprojekt i Europa. Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett brett ansvar för säkerhetsstyrning, regelefterlevnad och kvalitetssäkring, inklusive ledning av arbetet med ISO-certifieringar. Du har även ett övergripande ansvar för Health & Safety och fungerar som en nyckelperson i företagets ambition att leverera hållbara och godkända säkerhetslösningar. Tjänsten är baserad i Stockholm och innebär regelbundna resor inom Europa.
Ditt uppdrag
Ansvara för att fysiska skyddsåtgärder på CTS byggarbetsplatser och datacentraler uppfyller gällande säkerhetsstandarder och lokala krav.
Utarbeta och implementera säkerhetspolicys, rutiner och processer kopplade till fysisk säkerhet.
Ha god kännedom om lokala regelverk i länder där CTS är verksam (t.ex. ID06 i Sverige och motsvarande system internationellt).
Säkra efterlevnad av byggnormer och säkerhetskrav för datacenter i olika klimat- och geopolitiska förhållanden.
Säkerställa att datacenterprojekt uppfyller relevanta internationella standarder, t.ex. Tier-klassificeringar och branschpraxis.
Vara ansvarig för ISO 9001 och ISO 27001-system, inklusive ledning av revisioner och nycertifieringar.
Leda och utveckla företagets övergripande strategi för arbetsmiljö och säkerhet på internationella arbetsplatser.
Ansvara för dokumentation kopplad till säkerhetsstandarder, policies och rapportering
Vem är du?
Vi söker dig som utan problem kan påvisa att du uppnått eller överträffat mätbara mål avseende struktur, kvalitet, regelefterlevnad, deadlines och ekonomi mm i de säkerhetsprojekt du tidigare ansvarat för. Det svenska och engelska språket samt internationellt samarbete har aldrig varit något problem för dig. Din problemlösningsförmåga har du visat prov på flertalet gånger och berättar gärna mer om.Publiceringsdatum2026-01-23Bakgrund
Flerårig erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet, gärna inom datacenter, infrastruktur eller entreprenadprojekt.
Tidigare ansvar för Health & Safety i internationell miljö.
Erfarenhet av arbete med internationella byggnormer och regelverk.
Dokumenterad erfarenhet av ISO 9001 och 27001; meriterande om du lett certifieringsarbete.
Vi erbjuder
En ansvarsfylld och utmanande nyckelroll i ett växande teknikföretag med högt säkerhetsfokus och höga krav på kvalitet och resultat. Du får möjlighet att leda säkerhetsprojekt som gör verklig skillnad i några av Europas mest avancerade datacenter.
Intresserad?
Skicka in din ansökan via vår rekryteringspartner Exelect AB. Berätta gärna om dina uppnådda resultat och erfarenheter från tidigare roller. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! För frågor är du välkommen att kontakta Anders Hanberg på 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153)
Mäster Samuelsgatan 42 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CTS Security Solutions AB Jobbnummer
9700544