Säkerhetsassessor (SIL 4) - Järnväg
2026-02-09
Vi söker en Assessor för System och Anläggning SIL4, Signalsystem järnväg Roslagsbanan till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 50%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att som oberoende assessor arbeta med assessment av ändringar i SIL 4-klassade signalsäkerhetsanläggningar inom lokalbana. Uppdraget utförs under projektledning för signalprojekt och omfattar bedömning enligt gällande europeiska standarder samt samverkan med relevanta myndigheter vid behov.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Utföra assessment av system och anläggning på SIL 4-signalanläggningar enligt SS-EN 50126, 50128 och 50129
Delta i projekterings- och projektmöten
Bedöma ändringar i signalsäkerhetsanläggningar utförda med:
• Hitachi Microlok II med LED
• Hitachi ATC L12000
• Alstom Digicode spårledningssystem
• Siemens FTGS spårledningssystem
• Siemens ACM200 axelräknare
• Alstom Stlv95
Delta i sammanställning av GOP till Transportstyrelsen vid behov
Delta i dialog med Transportstyrelsen vid behov
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 10 års erfarenhet som assessor för anläggningsgodkännande av SIL4 järnväg (via Transportstyrelsen). Där det i arbetsuppgifterna har ingått att skriva rapporter för myndighetsgodkännanden.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta i enlighet med säkerhetsstandarder såsom SS-EN 50126, -128, -129.
Genomgången utbildning för assessorer. Utbildningen ska innehålla minst följande: Assessorsrollens syfte och mål, kompetenskrav, oavhängighet och integritet, styrande standarder och normer, arbetsmetodik, dokumentation, rapporter, exempel på tillämpningar.
Minst 3 projekt under de senaste tre åren där man som assessor bedömt signalanläggningar med relän.
Minst 2 projekt de senaste 5 åren där man som Systemassessor bedömt signalanläggningar med datorställverk.
Minst 2 projekt de senaste 2 åren där man som anläggningsassessor bedömt signalanläggningar med datorställverk.
Meriterande
Har jobbat med formella verktyg för säkerhetsbevisning vid minst ett projekt.
Dokumenterad erfarenhet och sammanhängande de senaste 5åren arbetat som anläggningsassessor av följande SIL 4 signal- och ATC-marksystem: Hitachi Microlok II med LED, Hitachi ATC L12000 och Alstom Digicode SPL.
Erfarenhet av arbete i projekt som följer offentliga beställares styrande regelverk (SSÄ-SÄB0500), exempelvis regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän eller andra likvärdiga organisationer. Erfarenheten ska omfatta tillämpning av strukturerade krav-, risk- och kvalitetssäkringsprocesser i tidiga projektskeden. Dina personliga egenskaper
Ska visa på erfarenhet och förmåga att värdera om en säkerhetsbevising är fullständig.
God samarbetsförmåga men också kunna ta eget ansvar och driva sitt eget arbete framåt.
Noggrann och effektiv.
Flexibel.
Öppet sinne.
Du är en ""doer""
Positiv.
Bedömmer sig själv att uppfylla kraven för och klara en kommande Säkerhetsprövning.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
