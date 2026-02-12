Säkerhetsadministratör | Saab | Stockholm
Manpower AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad administratör som trivs i IT-system och vill ta nästa steg som säkerhetsadministratör? Vi på Manpower söker nu en säkerhetsadministratör för ett konsultuppdrag hos SAAB i Stockholm. I rollen som säkerhetsadministratör arbetar du med administrativa uppgifter i huvudsak i IT-system samt viss pappershantering. Låter detta som en intressant roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Ort: Stockholm
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som säkerhetsadministratör:
Som säkerhetsadministratör på Manpower, ute hos vår kund SAAB i Stockholm, kommer du efter introduktion självständigt hantera administrativa flöden - främst i olika IT-system men även i pappersform när det behövs. Du arbetar med att sammanställa och kvalitetssäkra information för vidarebefordran till exempelvis kunder och myndigheter. Rollen kräver att du snabbt kan sätta dig in i etablerade processer, arbeta metodiskt och växla mellan flera system/applikationer under arbetsdagen. Du blir en del av en mindre grupp där kollegorna sitter på olika geografiska platser och samarbetet sker digitalt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Hantera administrativa uppgifter i flera IT-system och applikationer.
Sammanställa, kontrollera och distribuera underlag till kunder och myndigheter.
Följa etablerade processer och rutiner samt dokumentera enligt gällande arbetssätt.
Koordinera informationsflöden och säkerställa spårbarhet.
Utföra viss pappershantering vid behov.
Samverka med kollegor i ett distribuerat team och bidra till ett strukturerat arbetssätt.
Den vi söker:
Vi söker dig med en tydlig adminprofil som är orädd, stresstålig och mycket strukturerad. Du trivs när du får ordning och reda, arbetar noggrant och håller tidsramar även när tempot är högt. Rollen passar dig som är van att arbeta i flera IT-system parallellt och snabbt kan växla mellan olika uppgifter. Dina personliga egenskaper och arbetssätt är viktigare än lång erfarenhet, och du har lätt för att samarbeta digitalt med kollegor på olika orter.
Vi ser gärna att du:
Har dokumenterad vana av att arbeta i och gå emellan olika IT-system/applikationer.
Är strukturerad, noggrann och trivs i en administrativ roll.
* Är orädd, initiativtagande och kan hålla fokus under tidspress.
* Kommunicerar tydligt på svenska i tal och skrift.
* Trivs med att arbeta självständigt efter introduktion och följa satta processer.
* Har god samarbetsförmåga i distribuerade team.
Befattningen kan kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassificering kan det i förekommande fall finnas krav på visst medborgarskap.
Om Manpower:
Som konsult hos Manpower får du en trygg anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Du får dessutom möjlighet att ha ett årligt karriärsamtal med din personliga konsultchef som hjälper dig att utvecklas i din karriär.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 79 STOCKHOLM Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Lovisa Karlsson Lovisa.Karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9739771