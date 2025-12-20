Saia-Programmerare
Fastighetsautomation är som att ge fastigheter en egen hjärna genom digitalisering och design av system. När alla system samverkar uppstår värdefulla synergieffekter som effektivare energihantering, bättre säkerhet och hållbarare fastigheter. Vill du vara med bidra till att göra Sverige till ett av världens ledande länder inom fastighetsautomation? Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Fastigheter står för cirka 20 procent av Nordens koldioxidutsläpp. Genom att automatisera, uppgradera och digitalisera fastigheter är det möjligt att minska utsläppen. Fastighetsautomation handlar om att ha koll på fastigheters olika flöden såsom exempelvis vatten, ventilation och antal människor som befinner sig i lokalerna. När alla system jobbar tillsammans bildas synergieffekter vilket bidrar till såväl miljö- och energivinster som bättre inomhusklimat och hälsosammare fastigheter att vistas i.
Du erbjuds
• Kompetenta kollegor på ett företag som verkligen bryr sig om sina medarbetare
• En roll där du får chansen att visa framfötterna och rådda dina egna projekt
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig i din utveckling
Dina arbetsuppgifter
• Ta fram energismarta lösningar för att möta kunders utmaningar med att automatisera och digitalisera sina fastigheter.
• Konstruera anläggningar för fastighetsautomation
• Sätta upp, programmera och konfigurera funktioner i styrsystem
• Projektleda och vägleda tekniker vid implementation av konfigurerat styrsystem
• Utföra funktionstest inför driftsättning i samarbete med tekniker
• Arbeta med löpande underhåll
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från att jobba med tekniska bitar i fastigheter, som industrielektriker eller ventilations/kyl-tekniker eller liknande eller...
• Har erfarenhet av PLC eller DUC
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av SAIA-programmering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driven
• Samarbetsinriktad/prestigelös
• Nyfiken
Vissa projekt kan kräva att du genomgår säkerhetsprövning eller får lämna utdrag ur belastningsregistret på sikt.
