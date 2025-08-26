Saab söker lackerare!
Saab AB / Lackerarjobb / Linköping Visa alla lackerarjobb i Linköping
2025-08-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Redo att hitta din grej? Testa nytt, utbyt erfarenheter och upptäck vad du verkligen gillar att göra.
Din roll
I rollen som lackerare kommer du huvudsakligen att utföra arbeten på flygplansdetaljer i komposit. Olika moment som ingår i arbetet är exempelvis slipning, maskering och lackering, där du ofta samarbetar tätt med dina kollegor i gruppen. Du kommer att tillhöra ett litet och sammansvetsat team, där du under första tiden i rollen kommer att bli tilldelad en fadder. Publiceringsdatum2025-08-26Profil
Är du någon som gillar att arbeta med händerna och skulle vilja prova något nytt? Då är detta tjänsten för dig! Vi söker dig som är bra på att samarbeta med andra och har en vilja att lära dig nytt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering och ser att du tar ansvar över ditt arbete samt är flexibel. Du har med fördel tidigare erfarenhet av praktiskt arbete och har en god datorvana. Fortsättningsvis har du goda kunskaper i både svenska och engelska och är bra på att kommunicera med dina kollegor på arbetsplatsen.
Arbetstiden är förlagd på tvåskift men nattarbete kan förekomma. Placeringsort är Tannefors, Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9476207