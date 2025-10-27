Rubrik: Kock med intresse för pizzabakning
2025-10-27
Kock sökes till Pizzeria Bella Fenicia i Hemse
Pizzeria Bella Fenicia är en populär restaurang i centrala Hemse som serverar både nygräddade pizzor och klassiska husmansrätter. Vi värdesätter god mat, trevligt bemötande och en familjär arbetsmiljö.
Vi söker nu en engagerad och kreativ kock som vill växa tillsammans med oss och bidra till att utveckla vår meny och verksamhet.
OBS:Att ha någon form av anställningsstöd det är viktigt.
Arbetsuppgifter
Tillaga husmansrätter och enklare restaurangrätter
Lära sig och arbeta med pizzabakning
Förbereda råvaror, såser och sallader
Servera gäster med ett vänligt bemötande
Utföra alla förekommande arbetsuppgifter i restaurangen: städning, disk, servering och förberedelser i köket
Ta emot leveranser, hålla ordning i kyl- och frysutrymmen samt sköta städning i källare
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock
Gärna har provat pizzabakning - annars lär vi dig
Är glad, ärlig, punktlig och stresstålig
Gillar att samarbeta och bidra med idéer
Har stöd från Arbetsförmedlingen (meriterande)
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid (100 %)
Form: Provanställning 3 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Helgarbete: Kan förekomma
Hos oss blir du en del av ett positivt och samarbetsvilligt team där du får utvecklas och vara med och skapa matglädje varje dag.
Arbetsplats: Pizzeria Bella Fenicia, Storgatan 55, 623 50 Hemse
Ansökan: bellafenicia1@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: bellafenicia1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Bella Fenicia KB
623 50 HEMSE
9576686