Rörnätstekniker VA
2025-10-03
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
Härnösand Energi & Miljö, HEMAB, är en självklar del av Härnösand. Det är vi som levererar värme, vatten, el och tar hand om återvinningen. Vi producerar grön el via våra vindkraftverk och vårt kraftvärmeverk som drivs av biobränsle och vi tar även en aktiv roll i lokalsamhället och gör insatser inom exempelvis skola och integration.
Vi söker en rörnätstekniker till vår engagerade VA-grupp.
Vill du jobba med något som verkligen gör skillnad - varje dag? Nu har du chansen att bli en del av en positiv och sammansvetsad arbetsgrupp där vi stöttar varandra, delar kunskap och har roligt tillsammans - även när vi står med stövlarna i lera.
Vi söker dig som gillar att jobba praktiskt, är lösningsorienterad och vill vara med och säkra framtidens vattenförsörjning!
Om jobbet
Som rörnätstekniker hos oss får du ett varierande arbete med både planerade och akuta uppdrag inom drift och underhåll av vårt VA-nät. Det kan innebära allt från läcksökning och felsökning till schaktning, rörläggning och akuta läcklagningar. Du kommer att arbeta nära både rörläggare och grävmaskinist, och styrkan ligger i vårt samarbete.
Arbetet leds och planeras av vår Operativa Samordnare, som tillsammans med teamet skapar en tydlig struktur - men också utrymme för egna initiativ. Beredskapstjänstgöring förekommer i tjänsten.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt jobb där du gör skillnad - varje dag
• En trygg anställning i en verksamhet som satsar på både miljö och medarbetare
• Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom yrket
• Kollegor som har din rygg - både i fält och på fikarasten
Om dig
Du har med dig relevant utbildning inom rörläggning, VA eller markanläggning - eller motsvarande erfarenhet från liknande arbete. Då jobbet stundtals är fysiskt krävande ser vi gärna att du har god fysik och gillar att vara aktiv.
B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande, flexibel och trivs med både självständigt arbete och lagarbete
• Har ett lösningsfokuserat tänk och gillar att ta tag i problem direkt
• Vill bidra till att utveckla våra arbetssätt och rutiner
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom VA- och markanläggning
• Erfarenhet av digitala arbetsverktyg
• "Arbete på väg"-utbildning
• C-körkort
Välkommen till en arbetsplats där vatten är liv - och där du blir en viktig del av flödet!
Ansökan och frågor
Befattningen är en tillsvidaretjänst på heltid vid affärsområde Vatten, med sex månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.
Nyanställningsundersökning inklusive drogtest är obligatoriskt i rekryteringsprocessen. Vi tillämpar kollektivavtal BÖK Energi.
Om du har frågor om tjänsten - kontakta Ingela Månsson, Affärschef VA, ingela.mansson@hemab.se
Sista ansökningsdag är den 17/10 via formuläret på denna sida.
Fackliga representanter
Vision: Pia Sjöberg, 0611-55 75 00, pia.sjoberg@hemab.se
Sveriges ingenjörer: Elias Holmberg, 0611-55 75 00, elias.holmberg@hemab.se
Om HEMAB
På Härnösand Energi & Miljö AB - HEMAB - vill vi ligga i framkant när samhället utvecklas och förutsättningar förändras både plötsligt och över tid. Våra uttalade mål är att vara en attraktiv, säker arbetsplats fylld med kreativitet och nytänkande - samt att vi bidrar till ett hållbart Härnösand man vill leva i och besöka. Verksamhetens grund vilar på personligt ansvarstagande, lokal närvaro och samverkan - och att varje medarbetare agerar i enlighet med våra ledord: Öppenhet, respekt, ansvar, delaktighet och professionalitet.
Om Härnösand
Havet i staden
Här skär havet rakt genom stadskärnan och vattnet, sjöfarten och båtlivet präglar livet och platsens atmosfär.
Skaparkraften
Härnösand drivs av innovativa entreprenörer, ett rikt kulturliv och en bubblande skaparlust i föreningar och hos människor.
Gemenskapen
Det nära och småskaliga livet skapar en stark gemenskap och ett gott värdskap.
Världsarvsnaturen
