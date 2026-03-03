Rörmontör och svetsare
Vi söker rörmontör och Svetsare - Är du vår nästa kollega?
Vi på LA Industrimontage AB söker nu engagerade och yrkesskickliga medarbetare till vårt team! Har du erfarenhet inom rörläggning, rörmontage eller svetsning, eller är du en driven person som vill utvecklas inom dessa områden? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi söker dig som har erfarenhet av:
Montering av rörsystem inom industri
Svetsning med TIG och MIG i svart och rostfritt material
Arbete efter ritning och teknisk dokumentation
Gärna giltiga certifikat (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Ett stabilt företag med god laganda
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
Möjlighet till vidareutbildning och certifiering
Spännande projekt inom olika branscher
Placering:
Tjänsterna utgår från Landskrona, men arbete på andra orter kan förekomma beroende på projekt.
B-Körkort krävs
Publiceringsdatum 2026-03-03
Skicka in din ansökan redan idag!
Kontakta oss gärna om du har frågor:
Lars Olofsson
0708686272lasse@laimab.se
Johan Jönsson
0709109409Johan@laimab.se
Göran Larsson
0730546001larri@laimab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: johan@laimab.se

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
La Industrimontage AB
(org.nr 559511-3969)
Avtalsvägen 7
261 51 LANDSKRONA
)
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Jönsson
johan@laimab.se
+46709109409
9773429