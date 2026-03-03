Rörmontör och svetsare

La Industrimontage AB / VVS-jobb / Landskrona
2026-03-03


Vi söker rörmontör och Svetsare - Är du vår nästa kollega?

Vi på LA Industrimontage AB söker nu engagerade och yrkesskickliga medarbetare till vårt team! Har du erfarenhet inom rörläggning, rörmontage eller svetsning, eller är du en driven person som vill utvecklas inom dessa områden? Då vill vi gärna höra från dig!

Vi söker dig som har erfarenhet av:
Montering av rörsystem inom industri

Svetsning med TIG och MIG i svart och rostfritt material

Arbete efter ritning och teknisk dokumentation

Gärna giltiga certifikat (meriterande men inget krav)

Vi erbjuder:
Ett stabilt företag med god laganda

Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal

Möjlighet till vidareutbildning och certifiering

Spännande projekt inom olika branscher

Placering:
Tjänsterna utgår från Landskrona, men arbete på andra orter kan förekomma beroende på projekt.

B-Körkort krävs


Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag!

Kontakta oss gärna om du har frågor:
Lars Olofsson
0708686272
lasse@laimab.se

Johan Jönsson
0709109409
Johan@laimab.se

Göran Larsson
0730546001
larri@laimab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
La Industrimontage AB (org.nr 559511-3969)
Avtalsvägen 7 (visa karta)
261 51  LANDSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Johan Jönsson
johan@laimab.se
+46709109409

Jobbnummer
9773429

