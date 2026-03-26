Rörmokare och allt-i-allo

Logistik & Distribution i Norden AB / VVS-jobb / Ljusdal
2026-03-26


Arbetsuppgifterna kommer att variera från dag till dag med alla typer av VVS-arbeten och även hantverksarbete. Till största del handlar det om enklare jobb men du kommer att arbeta med allt från service, underhåll, montering och installationsarbete till felsökning och reparationer. Du är en kreativ problemlösare på äldre installationer. Vi ser helst att du som söker denna tjänst är självgående, känner dig trygg och klarar av att arbeta genom frihet under ansvar.
För att lyckas i rollen har du en gymnasieutbildning inom VS/VVS och är klar med din lärlingstid. Dessutom har du några års erfarenhet från den här typen av arbetsuppgifter. Du innehar svenskt körkort behörighet B. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Vi vill anställa så snart som möjligt så vänta inte för länge med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Företaget är stationerat i Ånge och arbeten kommer till största del utföras i Ånge och Ljusdals kommun. Det är tänkt som en deltidstjänst men för rätt person finns stora möjligheter till heltid.
Billebro är ett företag med många bollar i luften. Ursprungligen har man sålt och säljer elektronik och ljudutrustning sedan 70-talet. Nu en halv miljon kunder senare så har företaget utökats med både Ramsjö camping och Affärshuset Mejeriet i Ånge.

Arbetsplats även Ramsjö Folkets Hus, Hedsjö Skola.

www.billebro.se
www.ramsjocamping.com
www.uthyres.eu
application@billebro.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rörmokare Ånge".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592), http://www.uthyres.eu
Ångevägen 24 (visa karta)
827 76  RAMSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ramsjö Camping

Jobbnummer
9822182

