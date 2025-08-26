Rörmokare
Arbetsuppgifterna kommer att variera från dag till dag med alla typer av VVS-arbeten. Till största del handlar det om enklare jobb men du kommer att arbeta med allt från service, underhåll, montering och installationsarbete till felsökning och reparationer. Du ska vara uppdaterad vad det gäller ny teknik och kunna läsa ritningar samtidigt som du är en kreativ problemlösare på äldre installationer. Vi ser helst att du som söker denna tjänst är självgående, känner dig trygg och klarar av att arbeta genom frihet under ansvar.
För att lyckas i rollen har du en gymnasieutbildning inom VS/VVS och är klar med din lärlingstid. Dessutom har du några års erfarenhet från den här typen av arbetsuppgifter. Du innehar svenskt körkort behörighet B samt behärskar svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Vi vill anställa så snart som möjligt så vänta inte för länge med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Företaget är stationerat i Ånge men arbeten kommer till största del utföras i området kring Värnamo. Det är tänkt som en deltidstjänst men för rätt person finns stora möjligheter till heltid.
Billebro är ett företag med många bollar i luften. Ursprungligen har man sålt och säljer elektronik och ljudutrustning sedan 70-talet. Nu en halv miljon kunder senare så har företaget utökats med både Ramsjö camping och Affärshuset Mejeriet i Ånge.www.billebro.sewww.ramsjocamping.comwww.uthyres.eu Så ansöker du
