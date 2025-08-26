Rörmokare
Logistik & Distribution i Norden AB / VVS-jobb / Ånge Visa alla vvs-jobb i Ånge
2025-08-26
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge
, Ljusdal
, Härjedalen
, Avesta
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifterna kommer att variera från dag till dag med alla typer av VVS-arbeten. Till största del handlar det om enklare jobb men du kommer att arbeta med allt från service, underhåll, montering och installationsarbete till felsökning och reparationer. Du ska vara uppdaterad vad det gäller ny teknik och kunna läsa ritningar samtidigt som du är en kreativ problemlösare på äldre installationer. Vi ser helst att du som söker denna tjänst är självgående, känner dig trygg och klarar av att arbeta genom frihet under ansvar.
För att lyckas i rollen har du en gymnasieutbildning inom VS/VVS och är klar med din lärlingstid. Dessutom har du några års erfarenhet från den här typen av arbetsuppgifter. Du innehar svenskt körkort behörighet B. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Vi vill anställa så snart som möjligt så vänta inte för länge med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Företaget är stationerat i Ånge och arbeten kommer till största del utföras i Ånge och Ljusdals kommun. Det är tänkt som en deltidstjänst men för rätt person finns stora möjligheter till heltid.
Billebro är ett företag med många bollar i luften. Ursprungligen har man sålt och säljer elektronik och ljudutrustning sedan 70-talet. Nu en halv miljon kunder senare så har företaget utökats med både Ramsjö camping och Affärshuset Mejeriet i Ånge.www.billebro.sewww.ramsjocamping.comwww.uthyres.euapplication@billebro.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rörmokare Ånge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Lantmannagatan 17 (visa karta
)
841 32 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge Jobbnummer
9475323