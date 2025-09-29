Rörläggare till Actemium Service Management
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Stenungsund
, Trollhättan
, Vänersborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till vår utveckling och den spännande resan vi har framför oss? Är du en driven och engagerad person som vill utvecklas, då är det dig vi söker!
Uppdraget
Actemium Service Management söker nu en driven rörläggare. Som rörläggare är du placerad på vårt kontor på Hisingen i Göteborg och våra kunder finns runt om i Storgöteborg.
Du ingår i vårt serviceteam på ca 18 personer som löpande gör service på kyla, ventilation, VS samt styr och regler. Arbetet kommer bestå av skötsel, underhåll och mindre installationsarbeten hos våra befintliga kunder. Vi jobbar på löpande serviceavtal där du är första kontaktperson mot ditt kundområde.
Du har egen servicebil och kommer själv att delvis ansvara för planeringen av ditt arbete. Som rörläggare hjälper du även dina kolleger vid behov. Vi arbetar framför allt som samarbetspartner till kunder inom industrin och fastigheter. Nu söker vi dig som vill vara och bidra till att ta Actemium in i framtiden!
Vem är du?
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete med service och installation på VS-anläggningar. Vidare ser vi att du är serviceinriktad och tycker om att ha kundkontakter. Du har öga för olika kundlösningar och känner dig bekväm med att arbeta med merförsäljning. Du kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor.
Du som söker skall vara certifierad rörläggare och ha genomgått utbildningen Säker Vatten.
Det är meriterande om du har tidigare kunskap om kyla, ventilation, el samt styr- och reglerteknik.
Du behärskar svenska i tal och skrift samt har B-körkort.
Vid frågor
Kontakta Martin Sennewald, Affärsenhetschef, på telefon 0760025120 eller mail martin.sennewald@actemium.com
Sista ansökningsdagen är 31 oktober men vi tar löpande emot ansökningar. Välkommen med ansökan!
Sitter du på mobilen? Du vet väl att du enkelt kan påbörja din ansökan från mobilen och komplettera din ansökan i ett senare skede.
Om Actemium
Actemium ger råd om, konstruerar, bygger och underhåller industriella processer. Tack vare vårt marknadsorienterade kunnande och drivna tillvägagångssätt anlitas vi ofta för omfattande projekt. Vi bildar ett nätverk av specialister som tillsammans med dig förbättrar industriproduktionen i din produktionsprocess. Vårt nätverk består av 350 affärsenheter som är 100% dedikerade till industrin. Dessa affärsenheter finns i 40 länder runt om i världen och vanligtvis nära dig. Ersättning
