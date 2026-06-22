Röntgensjuksköterskor
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-06-22
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, Tibro
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Det här är Bild- och Funktionsmedicin vid Skaraborgs Sjukhus
Hösten 2023 flyttade vår akutradiologiska verksamhet till SkaS Skövdes nya akutblock som är en nybyggnation på 40 000 kvadratmeter. Här samlokaliserar vi en toppmodern akutröntgen utrustad med senaste tekniken i datortomografi och konventionell röntgen samt ultraljud med akutmottagningen, ambulansintaget och ambulanshelikoptern. Här finns även högteknologisk operationsavdelning med två hybridsalar utrustade med robot för intervention samt pre- och postoperativa avdelningar, en sterilteknisk enhet och en intensivvårdsavdelning. Det färdiga resultatet blir ett modernt akutsjukhus med goda förutsättningar att ta hand om framtidens ökande patientflöden. Med större ytor finns det gott om plats för ny medicinsk och teknisk utrustning vilket förbättrar vården och ger personalen en bättre arbetsmiljö. Som röntgensjuksköterska hos oss kommer du att arbeta omväxlande på nya akutröntgen och centralröntgen.
Bild- och funktionsmedicin vid Skaraborgs sjukhus består av radiologi, nuklearmedicin och interventionscentrum (IVC). Verksamheten bedrivs vid sjukhusen i Skövde och Lidköping. Årligen utförs ca 150 000 undersökningar.
Inom Radiologi SkaS arbetar vi med avancerad MRT-, datortomografi -, ultraljuds- och konventionell radiologisk diagnostik samt avancerad interventionsdiagnostik och behandling. I Skövde bedrivs verksamheten dygnet runt och Lidköping dag, kväll och helg.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska hos oss arbetar du med varierande och lärorika arbetsuppgifter inom olika modaliteter. Vi har en modern utrustningspark på de olika modaliteterna och ett brett undersökningspanorama med allt från konventionell röntgen till mer avancerade undersökningar på både barn och vuxna.
Verksamheten bedriver såväl akut som planerad vård och vi bemannar hela dygnet. Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete på en arbetsplats med engagerade medarbetare, där klinisk verksamhet och utvecklingsarbete bedrivs sida vid sida.
Verksamheten inom Bild- och funktionsmedicin är en viktig del i vårdkedjan, vilket innebär att du kommer träffa många olika patienter från olika verksamheter och flöden på hela sjukhuset och Närhälsan.
Vi kan erbjuda dig stora möjligheter att utvecklas vidare inom ditt yrke, vilket är något vi värdesätter. Kvalifikationer
För att arbeta hos oss behöver du vara legitimerad röntgensjuksköterska. Det är meriterande med aktuell och relevant erfarenhet av akutradiologi.Dina personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och glädje till vårt team. Du har lätt för att samarbeta, är noggrann och är ansvarstagande i ditt arbete. Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel samt intresserad av teknik och utveckling. För att trivas bör dina grundvärderingar stämma överens med våra – respekt för individen med patienten i fokus.Övrig information
Har du frågor kring vår verksamhet eller undrar hur enheten ser ut? Då är du varmt välkommen på ett besök eller auskultering.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Bild- och funktionsmedicin Kontakt
Vårdförbundet Vårdförbundet 0500-431936 Jobbnummer
9971750