Röntgensjuksköterska till Fjällhälsan
Sjukvårdens Utveckling i Hede/Vemdalen Ekonomisk / Sjuksköterskejobb / Härjedalen Visa alla sjuksköterskejobb i Härjedalen
2025-11-01
Är du röntgensjuksköterska?
Gillar du friluftsliv, skog och fjäll, eller är det glesbygden som lockar?
Fjällhälsan är en privat hälsocentral som drivs utan vinstintresse av en ekonomisk förening som ägs av befolkningen. Hälsocentralen ligger i Hede ca 2 mil från Vemdalen och ca 6 mil från Funäsdalen och här har vi samlat många kompetenser under samma tak såsom BVC, MVC, fysioterapi, psykosocial enhet mm. Vi har även eget labb och röntgen. Mindre filialer finns i Vemdalen by och Lillhärdal samt under vintersäsong har vi backläkare i Björnrike, Tänndalen och Ramundberget. Närmsta sjukhus ligger 15 mil bort i Östersund, därför tar vi hand om många akuta tillstånd som normalt hamnar på akutmottagningar och ortopediska skador utgör en stor del av vårt arbete under vintern. Vi är en stark och kompetent personalgrupp om ca 35 medarbetare med många års erfarenhet från primärvård. Tillsammans gör vi skillnad för vårt primära upptagningsområde på ca 3 300 personer, vilket under vintersäsongen tiofaldigas!
Vem är du?
Vi söker dig med hjärta för patienten och som är legitimerad röntgensjuksköterska samt har erfarenhet av yrket gärna i primärvården/glesbygd. På vår hälsocentral erbjuder vi konventionell röntgen. Arbetet innebär dagarbete samt visst kvälls och helgtjänst under högsäsong då vi tar emot många ortopediskador från skidanläggningarna.
Arbetet som röntgensjuksköterska hos oss innebär att ansvara för vårt röntgenlab tillsammans med våra undersköterskor som utför röntgen på delegering. Du kommer arbeta i dialog med övrig personal som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter.
Viss helgtjänstgöring förekommer under vintersäsong där du arbetar tillsammans med läkare, sjuksköterska och undersköterska.
Vad erbjuder vi?
Ett spännande jobb i en miljö utöver det vanliga
En positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus
Ett varierande arbete i en central roll
Att du får vara en del av ett motiverat och kompetent lag
Vår organisation är platt och drivs genom engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar.
Information:
Tjänsten är i första hand en säsongsanställning, men med chans till förlängning. Tjänstgöringsgraden beräknas till ca 50% gällande röntgen. Tjänsten kan eventuellt kombineras med en sjuksköterskeroll eller undersköterska/lab roll på ytterligare tid. Vi har möjlighet att anpassa scheman för att passa såväl individen som teamet.
Tillträde från december eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt - dock senast den 19 okt 2025.
Hör gärna av dig om du har funderingar!
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: lisa.sjoo@fjallhalsan.se
