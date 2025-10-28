Röntgensjuksköterska - Röntgenenheten Växjö
2025-10-28
Röntgensjuksköterska - Röntgenenheten Växjö
Om uppdraget
Röntgenenheten i Växjö söker en röntgensjuksköterska för konsultuppdrag inom diagnostisk verksamhet.
Uppdraget pågår 1 december 2025 - 28 februari 2026 och omfattar 391 timmar.
Arbetstiderna är dag/kväll med arbete varannan helg. Zon 1. Publiceringsdatum 2025-10-28
Genomföra undersökningar inom CT
Självständigt arbete enligt prioriteringsordning och remisser
Dokumentation och bildhantering i Sectra RIS/PACS
Samarbete med radiologer och övriga yrkeskategorier
Säkerställa god patientkontakt utifrån strålsäkerhet och kvalitetKvalifikationer
Obligatoriska krav:
Legitimerad röntgensjuksköterska
Minst 2 års klinisk erfarenhet
Giltigt SITHS-kort nivå 3
Systemvana: Sectra RIS/PACS samt GE-CT
Kan arbeta varannan helg
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom region
Erfarenhet av akutradiologiSå ansöker du
Sista svarsdatum: 3 november 2025 kl. 12:00
Max antal presentationer: 1 konsult (först till kvarn - urval sker löpande)Kontaktperson för detta jobb
Wesam Souid
E-postadress: sam@vardix.se
Telefon: 070 999 14 41
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Röntgenenheten Växjö Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9578537