Röntgensjuksköterska - Röntgenenheten Växjö

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Växjö
2025-10-28


Röntgensjuksköterska - Röntgenenheten Växjö
Om uppdraget

Röntgenenheten i Växjö söker en röntgensjuksköterska för konsultuppdrag inom diagnostisk verksamhet.
Uppdraget pågår 1 december 2025 - 28 februari 2026 och omfattar 391 timmar.
Arbetstiderna är dag/kväll med arbete varannan helg . Zon 1.

Publiceringsdatum
2025-10-28

Dina arbetsuppgifter
Genomföra undersökningar inom CT
Självständigt arbete enligt prioriteringsordning och remisser
Dokumentation och bildhantering i Sectra RIS/PACS
Samarbete med radiologer och övriga yrkeskategorier
Säkerställa god patientkontakt utifrån strålsäkerhet och kvalitet

Kvalifikationer
Obligatoriska krav:
Legitimerad röntgensjuksköterska
Minst 2 års klinisk erfarenhet
Giltigt SITHS-kort nivå 3
Systemvana: Sectra RIS/PACS samt GE-CT
Kan arbeta varannan helg
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom region
Erfarenhet av akutradiologi

Så ansöker du
Sista svarsdatum: 3 november 2025 kl. 12:00
Max antal presentationer: 1 konsult (först till kvarn - urval sker löpande)

Kontaktperson för detta jobb
Wesam Souid
E-postadress: sam@vardix.se
Telefon: 070 999 14 41

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Röntgenenheten Växjö

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9578537

