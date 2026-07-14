Ronneby Kommun söker Fritidsledare
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Ronneby Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Ronneby
2026-07-14
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
I rollen som fritidsledare kommer du att arbeta på våra fritidsgårdar, tjänsten omfattar dag, -kväll och helgtjänstgöring.
Som fritidsledare är du en del i ett team där vi tillsammans skapar meningsfull, aktivitetsbaserad och utvecklande fritid för våra barn och ungdomar på deras fria tid. Vi förväntar oss att du som fritidsledare planera och genomför olika aktiviteter. Fritidsledarna verkar inte bara på fritidsgårdarna utan är även ute och besöker kommunens mellan- och högstadieskolor, där förväntas du att skapa relationer och genomföra aktivitet.
Som Fritidsledare kommunicerar och samverka du med olika aktörer som polis, förebyggande teamet och skolan. Som fritidsledare kommer du även i olika sammanhang företräda fritidsgårdarna och fritidsledarrollen.
Tjänsten är ett vikariat på två månader med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom socialt arbete och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i åldern 10 - 16 år. Du har även erfarenhet av att planera och organisera aktiviteter. B-körkort är ett krav
Som fritidsledare är du en viktig vuxen för våra besökare, med uppdraget att skapa en trygg och meningsfull fritid. Du arbetar nära barn och ungdomar och är med och planerar, genomför och utvärderar aktiviteter som stärker gemenskap, delaktighet och personlig utveckling.
Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Du är självgående och ansvarstagande, med förmåga att strukturera, planera och driva dina processer. Samtidigt är du utåtriktad, bra på att samarbeta, nyfiken och lyhörd för din omgivning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336433-2026-59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter +46457618000 Jobbnummer
10002676