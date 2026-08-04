Vi söker två verksamhetsutvecklare till Jordbruksverket
Statens Jordbruksverk / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-08-04
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Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Verksamhetsutvecklingsenheten är en viktig möjliggörare i Jordbruksverkets utvecklingsresa. Vi har ett myndighetsövergripande uppdrag att stärka förmågan att arbeta systematiskt och kundorienterat med utveckling. Hos oss arbetar du nära verksamhet och ledning i frågor som påverkar hela myndigheten.
Genom gemensamma arbetssätt, ökad förbättrings- och förändringsförmåga samt strategiska utvecklingsinitiativ bidrar vi till att möta framtidens krav och förväntningar.
Jordbruksverket står inför stora möjligheter och utmaningar inom digitalisering, kundfokus, effektivisering och samhällsutveckling. Därför stärker vi enheten med två verksamhetsutvecklare.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Vi söker två verksamhetsutvecklare som vill bidra till utvecklingen av hela Jordbruksverket. Rollen passar dig som motiveras av att skapa förbättringar, driva förändring och omsätta idéer till konkreta resultat. Båda rollerna arbetar med verksamhetsutveckling på myndighetsövergripande nivå, men skiljer sig åt när det gäller ansvar, komplexitet och erfarenhetskrav.
Senior verksamhetsutvecklare:
Som senior verksamhetsutvecklare har du en strategisk nyckelroll i myndighetens utvecklings- och förbättringsarbete. Du har en ledande roll i att initiera, driva och samordna större utvecklingsinitiativ som ofta spänner över flera delar av organisationen, stötta ledningsgrupper i strategiska utvecklingsfrågor och bidra till utvecklingen av Jordbruksverkets gemensamma arbetssätt inom verksamhetsutveckling.
Du samarbetar med kollegor inom enheten och med verksamheten för att genomföra utvecklingsinitiativ som skapar nytta för både kunder och medarbetare. Du förväntas även självständigt identifiera utvecklingsbehov, skapa engagemang kring förändringsinitiativ och säkerställa att utvecklingsinsatser leder till konkreta resultat.
Verksamhetsutvecklare:
Som verksamhetsutvecklare driver och stödjer du utvecklingen av Jordbruksverkets processer, arbetssätt och metoder. Du driver egna utvecklingsinsatser och arbetar nära verksamheten för att omsätta behov och idéer till förbättringar.
Rollen passar dig som har erfarenhet av verksamhetsutveckling och vill fortsätta utvecklas i en miljö där du får arbeta med frågor som påverkar hela myndigheten. Du samarbetar med kollegor inom enheten och med verksamheten för att genomföra utvecklingsinitiativ som skapar nytta för både kunder och medarbetare.
Oavsett vilken av rollerna du söker kommer du att bidra i arbetet med att stärka vår förbättrings- och utvecklingsförmåga, skapa mer kundorienterade arbetssätt, utveckla processer över organisatoriska gränser och driva förbättringar som stärker kundnytta och ökad effektivitet.
Det kan exempelvis innebära att du:
• leder eller stödjer utvecklings- och förbättringsinitiativ.
• utvecklar och implementerar gemensamma arbetssätt, metoder och verktyg.
• planerar och genomför workshops och utbildningsinsatser.
• ger stöd till chefer, verksamhetsutvecklare och andra nyckelfunktioner.
• bidrar till ökad samverkan mellan olika delar av organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för verksamhetsutveckling och som motiveras av att skapa förbättringar som gör verklig skillnad. Du är strukturerad i ditt arbetssätt, planerar ditt arbete väl och driver uppgifter framåt med fokus på kvalitet och resultat.
Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förståelse och engagemang i dialog med andra. Du trivs med att arbeta tillsammans med olika aktörer och är samarbetsorienterad i ditt sätt att bidra till gemensamma mål. Vidare är du stabil och hanterar förändringar och utmaningar på ett tryggt och konstruktivt sätt.
Du har en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, god kunskap om metoder, arbetssätt och verktyg inom verksamhetsutveckling samt erfarenhet av att tillämpa dem i praktiken. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
För rollen som senior verksamhetsutvecklare behöver du ha:
• flera års erfarenhet (minst fem år) av att leda och driva utvecklingsarbete i komplexa organisationer.
• erfarenhet av att leda större utvecklings- och förbättringsinitiativ från analys till genomförande och uppföljning.
• erfarenhet av att utveckla arbetssätt på organisationsövergripande nivå, exempelvis inom processutveckling eller systematiskt förbättringsarbete.
• erfarenhet av samarbete med olika roller och ledningsnivåer i större organisationer.
För rollen som verksamhetsutvecklare behöver du ha:
• erfarenhet av att leda utvecklings- och förbättringsinitiativ från analys till genomförande och uppföljning.
• erfarenhet av processutveckling och systematiskt förbättringsarbete.
• erfarenhet av att planera och leda workshops.
För båda rollerna är det meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med:
• verksamhetsutveckling inom statlig myndighet, kommun eller region.
• förändringsledning.
• digital transformation och hur digitalisering kan bidra till verksamhetsutveckling och ökad verksamhetsnytta.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på din kompetens, erfarenhet och ansvar i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Under semesterperioden 2026-08-01 tom 2026-08-16 kommer vi ha svårt att ta frågor på telefon men skicka gärna mejl så hör vi av oss så snart vi kan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-13117/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
Skeppsbro 2 (visa karta
)
553 29 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Kontakt
Enhetschef verksamhetsutvecklingsenheten
Sofia Brunér Sofia.Bruner@jordbruksverket.se +4636155750 Jobbnummer
10021934