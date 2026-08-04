Undersköterska till Dagverksamheten för äldre
Södertälje kommun / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2026-08-04
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Ordinärt boende är en del av Omsorgskontoret i Södertälje kommun och inkluderar 13 enheter, varav en är Dagverksamheter för äldre. Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats för äldre, där vi arbetar med rehabiliterande och aktiverande insatser för att främja social gemenskap och bidra med avlösning för anhöriga.
Enheten består av en resultatenhetschef, en gruppledare och för närvarande tjugofem undersköterskor och vårdbiträden, fördelade på sex dagverksamheter som finns på tre olika geografiska platser. I Södertälje kommun finns fyra dagverksamheter för personer med demenssjukdom och två med social inriktning.
Vi arbetar för att våra äldre som deltar i våra aktiviteter, det vill säga våra deltagare, ska få: stöd, gemenskap och en meningsfull tillvaro utifrån deras behov. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och arbetssätt och ser gärna att du är en del av detta arbete. Vill du vara med och göra skillnad?
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull undersköterska till Tallhöjdens dagverksamhet med finsktalande inriktning. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat personlig omvårdnad, hushållssysslor, genomförande av aktiviteter och möten baserade på deltagarnas intressen, behov och önskemål. Du ansvarar även för dokumentation, statistikföring, beställning av måltider samt anhörigkontakt med mera.
Vem är du?
Vi söker dig har ett genuint intresserad av att arbeta med personer med kognitiv svikt och/eller demensdiagnos samt äldre i behov av social stimulans. Du bör vara kreativ och ha förmågan att se varje individs förmågor och behov, samt att kunna hantera både detaljer och helheten för våra verksamheter och enheten som helhet.
Du förväntas vara strukturerad, självständig, initiativrik och flexibel. Personliga egenskaper som trygghet, stresstålighet, och mognad är viktiga, liksom serviceinriktning och förmåga att vara lyhörd för deltagarnas behov. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara öppen för att lära och dela med dig av dina kunskaper samt besitta god emotionell kompetens och empati i mötet med människor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
• Undersköterskeutbildning, med krav på skyddad yrkestitel
• Tidigare erfarenhet av minst 5 års arbete inom äldreomsorgen, helst erfarenhet från dagverksamheter för äldre.
• Kunskap om demens och det naturliga åldrandet.
• Kompetens för att berika våra fysiska, kognitiva och/eller sociala aktiviteter på våra dagverksamheter.
• Finsktalande
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
• Goda datorvanor och erfarenhet av social dokumentation.
• Flexibilitet att vid behov förflytta dig inom våra verksamheter som ligger på olika fysiska platser.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Combine och upprätta genomförandeplaner
• Vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget, till exempel inom demenssjukdomar.
• Erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell miljö.
Vi erbjuder dig
• Generöst friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år.- Möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Antal tjänster: 2
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tillträde 2026-11-02 eller snarast möjligast. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen. Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
kompetensutveckling och flera förmåner.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10021930