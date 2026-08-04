Vill du ta nästa steg? Exaltera Marketing söker drivna säljare
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Strängnäs Visa alla säljarjobb i Strängnäs
2026-08-04
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Hos Exaltera Marketing letar vi efter människor som vill mer. Mer utveckling, fler möjligheter och ett arbete där din egen insats verkligen gör skillnad. Här får du chansen att bygga en stark grund inom försäljning samtidigt som du utvecklas både professionellt och personligt.
Nu söker vi nya säljare med utgångspunkt i Strängnäs.
En roll med högt tempo och stora möjligheter
Som säljare hos oss representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten, event och kampanjer hjälper du kunder att hitta rätt lösningar utifrån deras behov.
Du får ett varierande arbete där du möter nya människor varje dag och ständigt utvecklar din kommunikation, ditt affärstänk och din förmåga att skapa förtroende. Samtidigt arbetar du i ett team där samarbete, motivation och gemensamma framgångar är en naturlig del av vardagen.
Du utgår från vårt kontor i Strängnäs och får stöd genom introduktion, praktisk utbildning och kontinuerlig coachning för att snabbt komma in i rollen.
Det här erbjuder vi
Garantilön i kombination med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Praktisk säljutbildning och introduktion
Löpande coachning och stöd från erfarna kollegor
Möjlighet att utvecklas och ta nästa steg inom företaget
En arbetsplats där engagemang, gemenskap och utveckling står i fokus
Vi uppmärksammar framgång
Vi gillar att belöna goda prestationer. Därför arrangerar vi regelbundet interna tävlingar där du har möjlighet att vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Flera andra attraktiva priser
Vi söker dig som
Har lätt för att skapa kontakt med människor
Är målinriktad och tycker om nya utmaningar
Har ett positivt driv och vill utvecklas
Tar ansvar för dina resultat
Trivs i ett team där man inspirerar och stöttar varandra
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi lägger större vikt vid din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Ansök redan idag
Vill du arbeta på en arbetsplats där du får möjlighet att växa, påverka din egen inkomst och bygga en långsiktig karriär?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Strängnäs. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
645 32 STRÄNGNÄS Jobbnummer
10021937