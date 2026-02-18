Robotsvetsare
2026-02-18
Vi söker nu efter en robotsvetsare till en av våra kunder i Alvesta. Vi vill att du som söker bor i närregionen, då tjänsten är tänkt att övergå i anställning hos kund efter inhryningsperioden.
I rollen som robotsvetsare ansvarar du för att köra, övervaka och justera våra svetsrobotar i den dagliga produktionen. Arbetet innefattar riggning, fixturbyte, kvalitetskontroller samt viss programmering och optimering av svetsprocessen. Du säkerställer att produktionen håller rätt kvalitet och tempo samt åtgärdar eventuella avvikelser som kan uppstå. Rollen kräver teknisk förståelse, noggrannhet och ett öga för förbättringar.
Vi söker dig som har erfarenhet av robotsvetsning eller annan robotstyrd produktion, alternativt har en bakgrund inom manuell svetsning och vill ta steget vidare. Du är van vid att läsa ritningar och arbeta med mätning och kvalitetskontroller. Har du erfarenhet av programmering av svetsrobotar är det meriterande, men rätt inställning och tekniskt intresse väger tungt.
Start: Omgående.
Arbetstider: DagtidProfil
Krav:
• Tidigare erfarenhet av robotsvets
• Viljan att utvecklas och lära sig programmera etc.
• Ritningsläsning.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
