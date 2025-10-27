Robotsvetsare
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Finspång Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Finspång
2025-10-27
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Finspång
Vi söker nu en duktig Robotsvetsare till en av våra kunder i Hällestad.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
I din roll som Robotsvetsare kommer du att arbeta inom legotillverkning i en ABB svetsrobot.
Du kommer att arbeta utifrån ritningsunderlag och hantera detaljer i varierande storlekar och utföranden. Rollen innebär också flexibilitet - vid behov kan du komma att stötta andra avdelningar med uppgifter som manuell svetsning, kapning, bockning och övrigt verkstadsarbete.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag.
Uppdraget planeras pågå tillsvidare med ambition till anställning hos företaget på sikt.
Vi söker dig som
Har industritekniskt utbildning på lägst gymnasienivå.
Arbetslivserfarenhet inom robotsvetsning, gärna ABB robot.
Vi ser gärna att du har grundläggande erfarenhet av manuell svetsning, gärna i både svart- och vitt material.
Goda kunskaper i ritningsläsning.
Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse och en god problemlösningsförmåga, då du kommer att arbeta med en systemstyrd svetsrobot.
B-körkort och tillgång till bil.
Vi söker dig som trivs i en verkstadsmiljö och har en ansvarsfull samt noggrann arbetsstil. Du arbetar gärna självständigt, men uppskattar också samarbete och gemenskap då du kommer att tillhöra ett mindre arbetslag. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se Jobbnummer
9574867