Robotprogrammerare till Lerocon! Vi växer och satsar på framtidens automation! Nu söker vi en robotprogrammerare som vill utveckla smarta lösningar tillsammans med ett engagerat team och arbeta med modern teknik i framkant. Är du den vi söker?
Kundföretag På Lerocon AB bygger vi framtidens automationslösningar för i huvudsak bil- och lastbilsindustrin. Tillsammans utvecklar och levererar vi robotceller och produktionslösningar till kunder över hela världen - från idé och konstruktion till installation och driftsättning. Vi är ett engagerat team som tror på samarbete, teknisk nyfikenhet och att ha kul på jobbet. Hos oss får du ta ansvar, påverka lösningarna och vara med i hela processen. Med korta beslutsvägar och nära samarbete både internt och med våra internationella kunder skapar vi lösningar vi är stolta över - och en arbetsplats där människor vill utvecklas och stanna kvar.
Om tjänstenSom robotprogrammerare kommer du att vara involverad i utvecklingen och implementering av robotbaserade system för att möta våra kunders behov. Du kommer att arbeta i nära samarbete med vårt team för att skapa innovativa och effektiva lösningar. Det här är en spännande möjlighet att bli en del av ett ledande företag inom robotik och automatisering.
Arbetsuppgifter- Robotprogrammering i Fanuc och ABB system.
• Drifttagning och installation av maskiner, robotceller samt övrig utrustning hos kunder.
• Ständiga förbättringar samt utveckling inom ansvarsområden.
• Installation hos våra kunder kan ske över hela världen och de finns både i Sverige, Europa, USA och i Asien så du behöver vara beredd att resa vid behov.
Din profil
Du som söker tjänsten behöver vara driven, ansvarstagande, ha ett brinnande intresse för teknik och gilla att vara "hands on" i projekt. Vi tror du som söker den här tjänsten är nyfiken, kreativ och inte backar för en utmaning. Som programmerare hos oss behöver du vara lösningsorienterad och motiveras av att hitta nya vägar framåt. Det är inte alltid man har alla svar från början utan det krävs att man tycker att det är roligt att hitta nya lösningar. Du bör vara stresstålig, kundfokuserad och har förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser gärna att du som söker tjänsten har tidigare praktisk erfarenhet av programmering inom industrin. Meriterande om du har jobbat med FANUC och ABB-robotar. Goda kunskaper både i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav samt att du är datakunnig inom Office.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar Lerocon AB med Junic AB och du söker tjänsten genom att registrera din ansökan med personligt brev och CV på www.junic.se.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Outi Mäkinen Fränberg på 072-200 31 07.
