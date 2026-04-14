Robotoperatörer till fordonsindustrin i Olofström
VÅRT ERBJUDANDE
Vi på Job&Talent söker nu robotoperatörer till en av våra kunder inom fordonsindustrin. Är du tekniskt intresserad och trivs i en industriell miljö? Då kan detta vara jobbet för dig.
ARBETSBESKRIVNING
Som robotoperatör kommer du att arbeta hos vår kund i en produktionsmiljö där du ansvarar för att övervaka och styra robotiserade produktionslinjer. Arbetsuppgifterna innefattar även felsökning vid enklare driftstörningar, kvalitetskontroller samt samarbete med tekniker och övrig produktionspersonal för att säkerställa en stabil och effektiv drift.
DINA KVALIFIKATIONER
Har erfarenhet av industriell produktion, gärna inom fordonsindustrin.
Har teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en praktisk arbetsmiljö.
Har erfarenhet av att arbeta med robotar, exempelvis ABB, KUKA eller Fanuc, vilket är meriterande.
Någon typ av svetserfarenhet
Är flexibel och kan arbeta i skift.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Jobandtalent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Rekryterare kommer kontinuerligt hålla förutsättningslösa intervjuer med lämpliga kandidater för att sedan kunna presentera ut dessa till uppdrag vi får in.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 1 (visa karta
)
293 34 OLOFSTRÖM Arbetsplats
