Riv- och saneringstekniker
2026-01-22
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra olika sorters riv- och saneringsarbeten runt om Göteborg. Främst kommer du att arbeta med brand- och vattenskador åt fastighetsägare och försäkringsbolag samt fastighetsservice. Detta är ett fysiskt krävande arbete och ställer därmed krav på att du trivs i en sådan miljö.
Arbetstiderna är förlagda på vardagar mellan 7-16. Övertid kan förekomma
Om rollen
Denna tjänst passar dig som har ett intresse för att lära dig mer om rivningsarbete efter en potentiell utbildning, samtidigt som vi söker dig som har några års erfarenhet och vill ta nästa kliv i karriären. Du är händig, har hög servicekänsla, moral och bidrar med en positiv energi för att du, dina kollegor och dina kunder ska ha en så bra dag som möjligt! Ytterligare behöver du vara lyhörd, kunna kommunicera obehindrat i både svenska och engelska samt drivas av bra och givande kundkontakt. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av asbestsaneringSå ansöker du
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta Martin Jörhov på JKS Sverige på 0709-683035 eller mjo@jksgroup.se
