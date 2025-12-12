Riskkoordinator
Centio Consulting Group AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Riskkoordinator som ska driva implementeringen av ett nytt riskhanteringssystem vid Stockholm Arlanda, för en av Sveriges nationella flygplatsförvaltningar.
Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid, med Arlanda som stationeringsort.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att stödja organisationen i övergången från ett manuellt riskhanteringsverktyg till ett modernt systemstöd. Uppdraget omfattar migrering av befintliga riskbanker till det nya systemet och att utbilda riskägare i användningen. Riskkoordinatorn säkerställer en väl fungerande kvalitativ och kvantitativ riskhanteringsprocess samt nödvändiga säkerhetsbevisningsprocesser och åtgärder i projekt. Uppdraget utförs på heltid med regelbunden närvaro på flygplats och möjlighet till visst distansarbete.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Säkerställa en kvalitativ och kvantitativ riskhanteringsprocess
Stödja övergången från manuellt riskverktyg till modernt systemstöd
Migrera befintliga riskbanker (riskregister) till det nya systemet
Utbilda organisationens riskägare i systemstödet
Säkerställa nödvändiga säkerhetsbevisningsprocesser
Genomföra och följa upp åtgärder i projekt
Närvara på flygplats fyra gånger i veckan
Utföra distansarbete en gång i veckan
Genomföra resor till andra flygplatser inom organisationen
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Relevant akademisk utbildning inom riskhantering eller motsvarande.
Några års erfarenhet från riskhantering
Har god förmåga att snabbt förstå nya processer
Flexibel och lär sig nya verktyg snabbt
Strukturerad med god förmåga att arbeta självständigt
Pedagogisk och kommunikativ - van att förklara komplexa saker på ett enkelt sätt
God IT-vana och erfarenhet av att arbeta i system
Tekniskt nyfiken och lösningsorienterad
Meriterande
Arbetat i ServiceNow IRM - Modul.
Erfarenhet från riskhantering i stora organisationerOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9642038