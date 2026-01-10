Risk 2 lärare till Arlanda Halkbana

AB Körkortsutbildning Sverige / Lärarjobb / Sigtuna
2026-01-10


Söker du ett spännande jobb där man arbetar med många olika människor för att nå nollvisionen?
Se hit!
I rollen som riskutbildare är du ytterst ansvarig för att utbilda dina elever i risktänkande, sprida kunskap och främja en allmän medvetenhet kring de risker som man utsätts för i trafiken.
Du har ansvar för att deltagarna i de grupper du utbildar tillsammans når Transportstyrelsens uppsatta mål och att alla är med och bidrar till resultatet, varför du bör vara mycket pedagogiskt lagd.
Vi söker dig som:
• har trafiklärarutbildning OCH riskutbilare utbildning
• är pedagogiskt lagd och trivs med att utbilda
• vill få grupper att samarbeta och involvera alla deltagare i att nå målen
• brinner för att skapa en bra lärandemiljö
• talar och skriver flytande svenska (för dokumentation och kommunikation)

Det är meriterande om du kan flytande engelska och är bekväm i att utbilda i det språket.

Publiceringsdatum
2026-01-10

Om företaget
Vi utbildar elever till att bli säkra i trafiken. Kurserna håller vi i Arlandastad på Arlanda halkbana. Vi har Stockholms närmsta och största anläggning.
Vi ser fram emot din ansökan!
Maila in ditt cv, personliga brev och löneanspråk till info@arlandahalkbana.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: info@arlandahalkbana.se

Arbetsgivare
AB Körkortsutbildning Sverige (org.nr 559416-1944)
Halmsjövägen 40 (visa karta)
195 61  ARLANDASTAD

Arbetsplats
Körkortsutbildning Sverige, AB

Jobbnummer
9677068

