Riksarkivet söker produktionsassistenter
2026-05-29
Riksarkivet söker nu produktionsassistenter till digtiseringsproduktionen i Fränsta.
Tjänsterna är placerade på Enheten för digitisering (DIT). Här bedriver vi sedan slutet av 1990-talet en storskalig, högkvalitativ och kostnadseffektiv digitisering av Riksarkivets arkivhandlingar samt kulturarvsmaterial från andra myndigheter och offentliga organisationer.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
I din roll som produktionsassistent kommer du att utföra olika uppgifter inom processen för digitisering av analogt material. I processen ingår till exempel preparering, skanning och kvalitetskontroll. Flera moment innebär fysiskt arbete i kombination med digitalt verksamhetsstöd. Du växlar mellan olika uppgifter och uppdrag och följer instruktioner baserade på kundens önskemål. Alla uppgifter är kopplade till mål för resultatuppfyllning som mäts och följs upp. Uppgifterna kan vara repetitiva och ibland innebära tunga lyft.
Du arbetar tillsammans med runt 30 kollegor i samma roll som delar med sig av sin kompetens och erfarenhet och det finns alltid någon att fråga om råd. Det finns möjlighet att utvecklas inom de olika delarna i processen.
Arbetet är förlagt till dagtid 08:00-16:30 med möjlighet till flex mellan 06:00-09:00. Skiftarbete kan förekomma vid behov.
Om dig
Vi söker dig som har:
Datorvana
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med digital bild
Erfarenhet av digitiseringsarbete med kulturarvsmaterial
Eftergymnasial utbildningDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad och kan följa rutiner och processer. Du är kvalitetsmedveten, lösningsfokuserad samt har hög arbetskapacitet. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya arbetsuppgifter när det behövs. Du har god förmåga att kommunicera och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsort: För närvarande Fränsta
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Ansök senast: 2026-06-14
Du ansöker genom att skicka in ditt cv och personliga brev.
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning och 6 månaders provanställning.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Riksarkivet
Riksarkivets viktigaste fråga är att säkra att information förblir autentisk, tillgänglig och användbar idag och för framtida generationer. Teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivare Riksarkivet
