HR-partner till HR-avdelningen Nyköpings kommun
Nyköpings kommun - Centrala funktionen / Personaltjänstemannajobb / Nyköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Nyköping
2026-05-29
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Centrala funktionen i Nyköping
Är du en trygg och serviceinriktad person med gedigen och bred erfarenhet inom HR-området? Vill du ha som huvuduppdrag att ge våra verksamheter det bästa möjliga HR-stödet för att lyckas med sina uppdrag? Har du lätt för att samarbeta och vill jobba tillsammans med ett härligt gäng kollegor på vår HR-avdelning? Då är ditt nästa jobb kanske hos oss.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
I denna roll får du en nyckelposition i kommunens HRarbete, främst i att stötta verksamhetens chefer brett i HR-frågor. HR-avdelningen har ett brett samlat uppdrag i administrativa, operativa och strategiska HR-frågor. Vi består av 45 medarbetare fördelat på tre enheter; löneenheten, stabsenheten samt enheten för verksamhetsstöd med HR-partners och HR-administration. Din chef är Enhetschef för verksamhetsstöd.
Huvuduppdraget för enheten är att ge stöd främst till organisationens dryga 200 chefer inom områden som arbetsmiljö och hälsa, arbetsrätt- och avtal, löneöversyn och lönesättning, kompetensförsörjning med frågor som rekrytering, ledarskap och medarbetarskap.
Enheten jobbar nära staben där strateger inom området Arbetsmiljö och hälsa, Förhandling, arbetsrätt och löneöversyn/lönesättning, kompetensförsörjning, ledarskap, HR-projektledare och HR-controller finns. Systemfrågor, förmåner, pension och lön är frågor enheten arbetar nära Löneenheten kring.
Som HRpartner arbetar du nära verksamheten och i kontinuerlig dialog med dess ledning. Du bidrar med HRkompetens i både det dagliga arbetet och i de långsiktiga utvecklingsfrågorna. I ditt uppdrag ingår att:
* Initiera och stödja arbetet med de årliga HRprocesserna
* Driva både kommunövergripande och verksamhetsspecifika utvecklingsuppdrag
* Koordinera HRinsatser tillsammans med kollegor inom HRavdelningen
Du samarbetar tätt med verksamhetens ledning och är regelbundet delaktig i deras ledningsarbete genom möten och dialog. Rollen innebär även att du ger arbetsrättsligt stöd och hanterar LAS och MBLprocesser.
Som en del av HR får du tillgång till kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera de frågor du möter i vardagen.
Du planerar självständigt dina dagar, driver dina ärenden från start till mål och har stora möjligheter att påverka det utvecklingsarbete som pågår inom avdelningen.Kvalifikationer
Du har en bred, gedigen, väldokumenterad erfarenhet på minst 5 års arbete som HR-partner eller liknande inom de senaste 10 åren.
Det är meriterande om du har egen chefserfarenhet. Det är också meriterande om du jobbat inom offentlig verksamhet.
Du har en god IT-mognad och erfarenhet av att använda digital teknik som en del i att lösa uppdrag.
Vi söker dig som har relevant universitets- eller högskoleutbildning inom HR alternativt utbildning och erfarenhet arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Personliga egenskaper
Du är trygg som person och är medveten om dina starka och svaga sidor. Du står stabilt i vår värdegrund och förstår vikten av att vara en företrädare för Nyköpings arbetsgivarpolitik. Du förstår vikten av andras kompetens och deras bidrag för att lyckas vilket gör det naturligt för dig att samarbeta, kommunicera och involvera kollegor i ditt arbete. Du stödjer och skapar tydlighet för de chefer du samarbetar med. Du har förmågan att skapa tillitsfulla relationer och hantera komplexa frågor med integritet. Du har mod att fatta beslut, omsätter tanke till handling. Du driver och fullföljer utvecklingsfrågor lösningsorienterat och strukturerat.
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan!
Intervjuer kan ske under ansökningstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Tjänsten är placerad i Stadshuset. Det finns möjligheter till distansarbete upp till 2 dagar/vecka
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328834". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Stora Torget 1, 611 83 Nyköping (visa karta
)
611 83 NYKÖPING Arbetsplats
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Kontakt
HR-chef
Sara Lodin sara.lodin@nykoping.se Jobbnummer
9936354