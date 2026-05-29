Boendestödjare till gymnasieboende
Vill du göra verklig skillnad i unga människors vardag? Vi söker engagerade boendestödjare som vill arbeta nära gymnasieelever från hela landet i en trygg och strukturerad boendemiljö.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
I Örebro finns Sveriges enda riksgymnasium för elever med olika grad av hörselnedsättning och generell språkstörning. Under studietiden erbjuds eleverna plats i vårt boende där de får möjlighet att växa, lära och utvecklas under en viktig tid i livet.
Vi söker nu vikarier, både för timanställning och för längre vikariat. Som boendestödjare ansvarar du för arbetet med eleverna i boendet. Arbetsgruppen som du tillhör består av tre arbetslag som du har ett nära samarbete med. Du erbjuds varierande arbetsdagar med fokus på att skapa en trygg och meningsfull vardag för eleverna. Våra arbetstider är främst förlagda till kvällar, nätter och helger då eleverna vistas i boendet.
Din roll är central i elevernas vardag - du skapar förutsättningar för trygghet, studiero och personlig utveckling. Arbetet bygger på ett nära relationsskapande förhållningssätt där du är en viktig vuxenförebild och kontaktperson, både för eleverna och deras nätverk
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Ett engagerat team med fokus på kvalitet och utveckling
Möjlighet att arbeta nära elever i en trygg och främjande miljö
Kompetensutveckling och stöd i din roll
Exempel på arbetsuppgifter:
arbeta med kontaktmannaskap och ansvara för ett antal elever
skapa och upprätthålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och skola
bidra till trygghet, struktur och studiero i boendet
stödja elever i vardagliga rutiner, planering och ansvarstagande
samverka med kollegor och externa aktörer kring elevens utveckling
arbeta aktivt med ordning och reda i boendemiljön
Om arbetsplatsen
Vi bedriver elevboende för gymnasieungdomar från hela landet med fokus på trygghet, struktur och studiero. Kärnan i vårt arbete är det relationsbyggande kontaktmannaskapet där samverkan med elev, vårdnadshavare och skola är avgörande för framgång.
Sveriges enda riksgymnasium för elever med dövhet och hörselnedsättning. På Riksgymnasiet studerar även elever med generell språkstörning och kombinerad syn- och hörselnedsättning. Här finns också anpassad skola för döva och hörselskadade.
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade erbjuder ett antal nationella program och alla introduktionsprogram. Utbildningen bedrivs på tre av Örebro kommuns gymnasieskolor - Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Riksgymnasiet har också boende- och fritidsverksamhet.
Mer information om Riksgymnasiet finns på: http://www.orebro.se/riksgymnasiet
Riksgymnasiets boende är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att passa i rollen är du trygg, lugn och professionell i ditt bemötande och samarbete med andra. Som person är du positiv, strukturerad och lösningsfokuserad samt har en naturlig förmåga att prioritera i arbetet. Det är viktigt att du är utåtriktad och socialt aktiv på arbetsplatsen för att på ett bra sätt skapa kontakt och över tid bygga relationer med eleverna. Du ska även kunna kommunicera på svenska i tal och skrift med ungdomar och vårdnadshavare som inte behärskar teckenspråk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
socialpedagog- eller fritidspedagogsutbildning, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Meriterande:
erfarenhet av arbete med ungdomar eller elever med särskilda behov
erfarenhet från skola, ungdomsboende eller liknande verksamhet
grundläggande IT-kunskaper
kunskap i teckenspråkTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat och timvikariat
Sysselsättningsgrad: 75-92%
Tillträde: 17 augusti 2026, eller enligt överenskommelse. Det längre vikariatet sträcker sig fram till februari
Antal tjänster: 2-3
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Tjänsterna tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas
Övrig information
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 14 juni.
