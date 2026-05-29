Elevassistent/resurs till Myrängsskolan grundskola
Välkommen att söka tjänsten som elevassistent/resurs på Myrängsskolan i Täby.
Vi söker en elevassistent/resurs som vill vara med och göra skoldagen trygg, rolig och lärorik för våra elever på Myrängsskolan i Täby. Hos oss får du jobba nära elever och lärare i en vardag där små insatser kan göra stor skillnad. Gillar du att skapa studiero, bygga relationer och stötta elever både socialt och i skolarbetet kommer du trivas bra här.
Om jobbet
I rollen som elevassistent/resurs kommer du arbeta riktat mot en eller ett par elever under skoldagen. Det innebär arbete i klassrummet tillsammans med lärare och övriga klassen men även enskilt arbete med elev utanför klassrummet. På eftermiddagarna deltar du tillsammans med övrig fritidspersonal i arbetet på fritids, även då med särskilt fokus på enskild elev.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i skolmiljö, tycker om att samarbeta och har ett lugnt, tydligt och respektfullt sätt mot barn och unga. Erfarenhet från liknande uppdrag är önskvärt, men du behöver inte kunna allt från start. Du bör ha en vilja att lära dig, testa nytt och ta ansvar för ditt uppdrag. Du får gärna ha humor, tålamod och en bra känsla för när man ska peppa, lyssna eller styra upp läget lite.
Vi vill att du:
har fullgjord gymnasieutbildning
kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift
har god samarbetsförmåga och trivs med att jobba i team
är trygg, stabil och tydlig i mötet med elever i olika situationer
har erfarenhet av att arbeta mot de yngre åldrarna i grundskolan
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av arbete med barn med NPF
har erfarenhet av egenvård för barn med diabetes
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
På Myrängsskolan blir du en del av en personalgrupp som tycker om att hjälpas åt och dela kunskap. Vi jobbar prestigelöst, stöttar varandra i vardagen och tror på att skolan blir bäst när många olika kompetenser samverkar - vi lär oss tillsammans!
Som del av offentlig sektor erbjuder vi en trygg arbetsplats med kollektivavtalade villkor, fokus på balans mellan arbete och fritid och goda arbetsförhållanden. Du får introduktion i uppdraget och möjlighet till handledning/stöd av vårt elevhälsoteam.
På vår https://www.taby.se/kommun-och-politik/arbeta-i-taby/
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.
Låter det intressant? Välkommen att registrera dig via "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Tillsättning 3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-06-14. Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process.
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på https://www.taby.se/personuppgifter.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
187 64 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Erik Jorderud erik.jorderud@taby.se
