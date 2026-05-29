Key Account Manager inom Lantbruksmaskiner till Kverneland!
Job Solution Sweden Consulting AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-05-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med några av lantbruksbranschens starkaste varumärken och samtidigt bygga långsiktiga relationer i en roll med stor frihet och stort ansvar?
Kverneland Group Sverige söker nu en Key Account Manager för en expansiv region med mycket stor potential. Här får du en central roll i att utveckla samarbetet med återförsäljare och driva försäljningen framåt i nära dialog med både kunder och partners inom lantbruket.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Som Regionchef hos Kverneland Group ansvarar du för försäljning och utveckling inom din region. Du arbetar genom återförsäljare och har en viktig roll i att stötta, utveckla och motivera deras organisationer för att tillsammans nå uppsatta mål.
Det här är en sälj- och relationsroll där fokus ligger på affärsutveckling, uppföljning och långsiktiga samarbeten. Du arbetar nära återförsäljare, följer upp försäljningsmål och säkerställer att Kvernelands produkter får rätt fokus och representation ute på marknaden.
Du kommer att vara en viktig länk mellan Kverneland och återförsäljarna - både strategiskt och operativt.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och mycket frihet under ansvar där du planerar dina dagar själv och har möjlighet att utgå ifrån hemkontor.
Ditt ansvarsområde
Regionen omfattar idag:
Sörmland
Uppland
Västmanland
Dalarna
Värmland
Närke
Dalsland
Resor är en naturlig del av tjänsten och övernattningar förekommer regelbundet.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för försäljning och budget inom regionen
Utveckla och stärka relationerna med återförsäljare
Sätta mål och följa upp resultat tillsammans med återförsäljarna
Säkerställa att återförsäljare är uppdaterade kring produkter, administration, service och eftermarknad
Delta vid kundbesök tillsammans med återförsäljarnas säljare
Planera och genomföra mässor, kundaktiviteter och resor
Arbeta nära övriga KAM-kollegor och serviceorganisationen
Bidra till fortsatt tillväxt i regionen där potentialen är mycket stor
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som drivs av relationer, affärer och långsiktigt samarbete. Du har ett genuint intresse för lantbruk och lantbruksmaskiner samt förstår vikten av att skapa förtroende ute hos både återförsäljare och slutkunder.
Du är van att ta eget ansvar, arbetar strukturerat och har förmågan att både stötta och utmana dina samarbetspartners för att nå gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning inom B2B
God kunskap om lantbruksmaskiner
Agronomisk förståelse eller erfarenhet från lantbruk
Förmåga att bygga långsiktiga relationer
God kommunikativ förmåga i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska (Koncernspråk)
Erfarenhet av återförsäljarled är meriterande
Som person är du:
Social och förtroendeingivande
Målmedveten och affärsdriven
Självständig och strukturerad
Flexibel och lösningsorienterad
Trygg i att ställa krav och följa upp resultat
Kverneland erbjuder
Hos Kverneland blir du en del av ett internationellt och välrenommerat bolag med stark position inom lantbruksmaskiner och modern teknik.
Du får:
En fri och självständig roll
Möjlighet att påverka och utveckla regionen
Arbeta med starka produkter och varumärken
Gedigen introduktion och produktutbildning
Stöttning från erfarna kollegor och säljteam
Tjänstebil, dator, telefon och övrig utrustning
30 dagars semester
Möjlighet att utgå ifrån hemkontor
Rollen innebär även vissa internationella resor, cirka 10 dagar per år.
Låter detta som en roll för dig?
Välkommen med din ansökan med CV. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen genomförs av Job Solution på uppdrag av kunden. Alla frågor kring tjänsten hanteras därför av oss.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Pontus Lindekrantz på Pontus.Lindekrantz@jobsolution.se
Känner du igen dig i delar av rollen men inte allt? Tveka ändå inte att höra av dig - vi berättar gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Skalles Väg (visa karta
)
605 97 NORRKÖPING Arbetsplats
Kverneland Group AB Jobbnummer
9936368