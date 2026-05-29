Senior Projektledare till kund i Stockholm
EnRival AB har mångårig erfarenhet av rekrytering, bemanning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter! EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Senior Projektledare med kommersiellt ansvar
För dig som vill äga affären, vinna kundernas förtroende och leverera projekt som gör skillnad, nu rekryterar vi en Senior Projektledare till kund.
Du är personen som kunden litar på när projekten är som mest affärskritiska.Du bygger relationer, skapar affärer och driver projekt med samma självklara engagemang. Du trivs i mötet med människor, är trygg i förhandlingar och har förmågan att få kunder, leverantörer och projektorganisationer att dra åt samma håll.Kunden söker nu en Senior Projektledare som vill ta ett helhetsansvar - från kalkyl, offert och affärsdialog till genomförande, besiktning och överlämning.OM ROLLENSom Senior Projektledare får du en central roll med ansvar för projektens ekonomi, kvalitet, tidplan, kundrelationer och kommersiella resultat.DINA ANSVARSOMRÅDEN* Driva projekt från offertstadie till färdig leverans.* Ansvara för kalkylering, offertarbete, budget, prognoser och projektens lönsamhet.* Hantera kunddialoger, förhandlingar och kommersiella frågor.* Upprätta, granska och följa upp entreprenadkontrakt och avtalsvillkor.* Arbeta aktivt med entreprenadjuridiska frågor enligt AB 04, ABT 06 och AMA.* Hantera risker, ÄTA-arbeten och förändringar under projektets gång.* Samordna projektering, inköp, logistik och produktion.* Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och leveransprecision.* Följa upp projektens resultat och rapportera till ledning.* Bygga långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter.VI SÖKER DIG SOM* Har flera års erfarenhet av projektledning inom bygg, stål, anläggning, industri eller entreprenadverksamhet.* Har erfarenhet av kalkylering, offertarbete, budgetansvar och ekonomisk uppföljning.* Har god förståelse för Tekla.* Har erfarenhet av entreprenad juridik samt god kunskap inom AB 04, ABT 06 och AMA.* Är van att hantera avtal, förhandlingar, ÄTA-processer och kommersiella frågeställningar.* Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.* Innehar B-körkort.SOM PERSONDu är kundorienterad, kommunikativ och affärsmässig med en naturlig förmåga att skapa förtroende. Du förstår affärens sociala spel, bygger långsiktiga relationer och är en uppskattad kollega som bidrar med positiv energi, samarbete och framdrift.VI ERBJUDER* En senior nyckelroll med stort mandat och tydligt affärsansvar.* Möjlighet att påverka projekt, processer och verksamhetsutveckling.* Varierande och tekniskt intressanta projekt.* Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledning och specialister.* Ett företag i utveckling där du får vara med och påverka framtiden.Praktisk informationPlacering: Stockholm/MälardalenArbetstid: DagtidStart: Oktober 2026 eller enligt överenskommelseLön: Månadslön enligt överenskommelseVälkommen med din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare
Marie Sandvall 0704-53 22 70, marie.sandvall@enrival.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207)
412 65 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marie Sandvall marie.sandvall@enrival.se 0704532270
