Allmänspecialist till hemsjukvård och SÄBO i Tingsryd!
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren - genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter - att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
På vårdcentralen Tingsryd erbjuder vi grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldrar, rådgivning, rehabilitering, förebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatri-kompetens. Vi är ett välfungerande och trevligt team med flera olika yrkeskategorier. Vårt motto är att alltid ha patienten i centrum och vår värdegrund är respekt för människan.
Vill du arbeta nära patienten, med hög kontinuitet och stort professionellt ansvar?
Nu söker vårdcentralen Tingsryd en specialist i allmänmedicin som vill arbeta som hemsjukvårdsläkare, med uppdrag ibåde ordinärt boende och på särskilt boende (SÄBO).
Välkommen in med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Som allmänspecialist med ansvar för hemsjukvården ansvarar du för medicinsk bedömning, uppföljning och behandling av patienter inskrivna i hemsjukvården samt boende på SÄBO. Patientgruppen består huvudsakligen av äldre personer med komplexa vårdbehov och multisjuklighet.
Arbetet innebär regelbundna hembesök och ronder på särskilda boenden, där läkemedelsgenomgångar och avancerad vårdplanering är en del av vardagen. Detta ställer krav på din kliniska erfarenhet, och du behöver vara trygg i självständiga medicinska bedömningar.
Du samarbetar nära vårdcentralens koordinator i planering, samordning och uppföljning av patienternas vård, samt i nära dialog med kommunal sjuksköterskeorganisation, omvårdnadspersonal och andra professioner. Arbetet präglas av kontinuitet, helhetssyn och god samverkan.
Exempel på andra arbetsuppgifter innefattar samverkan med närstående och slutenvård vid behov, samt medverkan i palliativ vård och vård i livets slutskede.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistkompetens i allmänmedicin. Vidare ser vi specialistkompetens inom geriatrik, eller dokumenterad erfarenhet av arbete inom hemsjukvård som meriterande. B-körkort är ett krav för denna tjänst.
Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du lyhörd, tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att strukturera och prioritera. Du är teamorienterad, empatisk och har såklart ett genuint intresse för primärvården. Vi värdesätter att du kan möta olika människor utifrån deras behov.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
* Bifoga ett detaljerat CV
* Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 341/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Södra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
351 85 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Region Kronoberg, Primärvården
Nås via växeln
Kronobergs läkarförening 0470-588000
