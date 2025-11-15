Ridskolechef till Hallstaviks Ryttarförening
Hallstaviks Ryttarfören / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Norrtälje
2025-11-15
Nu söker vi en engagerad och strukturerad ridskolechef som vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Hallstaviks Ryttarförening är en ideell förening som ligger i natursköna Roslagen. Här möts vuxna och barn genom ett gediget och gemensamt hästintresse. Oavsett vilket kunskapsmål du har är du välkommen att rida på vår personliga ridskola, tävla i valfri gren eller delta i föreningens aktiviteter. Hallstaviks Ryttarförening med hästen i hjärtat!
Om rollen
Som ridskolechef blir du navet i vår verksamhet. Du leder det dagliga arbetet på ridskolan, stöttar personalen, håller ihop planeringen och är en viktig länk mellan elever, medlemmar och styrelse. Det är en roll för dig som gillar variation, frihet och att hugga in där det behövs.
Uppdraget i korthet:
• Planera, organisera och leda lektionsverksamheten.
• Säkerställa att verksamheten följer Svenska Ridsportförbundets riktlinjer.
• Ansvara för personalplanering och rekrytering tillsammans med styrelsen.
• Utbilda och stötta elever, personal och hästar i sin utveckling.
• Hålla kontakt med elever, föräldrar och medlemmar.
• Administrativt arbete som närvarorapportering, LOK-stöd, scheman och fakturaunderlag.
• Tillsammans med personalen ansvara för ridskolehästarnas välmående.
• Bidra till god ordning och trivsel i stall och på anläggningen.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av ridskoleverksamhet, ledarskap och hästhållning.
• Är strukturerad, kommunikativ och tycker om att samarbeta.
• Har ett stort engagemang för ridsportens värdegrund och ungas utveckling.
• Gärna har Ridlärare utbildning via Svenska Ridsportförbundet, men personlighet och erfarenhet väger lika tungt.
Vi erbjuder:
• En härlig arbetsplats med engagerade kollegor, fina hästar och ett varierande schema.
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
• Flexibelt och omväxlande arbete med stort ansvar och frihet.
• Ett starkt stöd från styrelse och ideella krafter som brinner för föreningen.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till:info@hallstaviksryttarforening.one
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@hallstaviksryttarforening.one
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallstaviks Ryttarfören
Dammvägen 15
)
763 30 HALLSTAVIK
För detta jobb krävs körkort.
9606554