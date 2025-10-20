Ridskolechef
Växjö Ridklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Växjö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Växjö
2025-10-20
Växjö Ridklubb är ridskolan för alla - hela livet. Vi vill erbjuda en inspirerande och inkluderande miljö där kunskap, samarbetsförmåga, ansvarskänsla och respekt för medmänniskor och djur utvecklas. Hos oss tränar både barn och vuxna, allt från nybörjare till mer erfarna ryttare. Målet är att vara en ridskola för alla med god kvalité, hög kompetens och välmående hästar.
Nu söker vi en ridskolechef med stora möjligheter att påverka och forma verksamheten i samarbete med kollegor och styrelse.
Om Växjö Ridklubb
Växjö Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen grundades 1882 och har idag ca 300 medlemmar och drygt 250 uppsittningar per vecka. Vi har 26 ridskolehästar, varav drygt hälften är ponnier, och några inackorderade privathästar. Vår anläggning ligger sjönära i ett vackert naturskyddsområde endast 4 km från centrum i universitetsstaden Växjö.Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Du är en kreativ, lösningsfokuserad person med ett naturligt ledarskap med passion för ridsporten. Som person är du kommunikativ med en förmåga att skapa trivsel och ett gott samarbete i teamet. Du drivs av att utveckla personal, elever, hästar och klubbens verksamhet. Du kan leda och motivera andra och skapar engagemang för att nå uppsatta mål.
Vilka arbetsuppgifter kommer du att ha? Utvecklingen av ridskolans verksamhet och dess hästar är en av de viktigaste uppgifterna för dig som ridskolechef. Tillsammans med styrelsen omsätter du mål och riktlinjer till handling. Du ansvarar bland annat för personal, arbetsmiljö och planering. Administration som hör till ridskolan ingår som lönehantering samt fakturering. I arbetet ingår även att hålla ridlektioner samt ha ett övergripande ansvar för anläggning, stall och hästarnas välmående.
Vilka kvalifikationer har du? Du är utbildad ridlärare SRL II, hippolog eller har motsvarande erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Du har goda kunskaper i Office-paketet. Du har BE-behörighet eller utökat B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva ridskola, ledarskapsuppdrag, hantera ekonomifrågor, LOK-stöd eller dylikt som hör till ridskoleverksamhet.
Vänligen skicka din ansökan med ett personligt brev och CV med referenser till ulrika.sandberg@vaxjoridklubb.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetstid och lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag är den 31 oktober.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att ringa ordförande: Ulrika Sandberg, 070-5773479
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: ulrika.sandberg@vaxjoridklubb.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Ridklubb
Araby Gård (visa karta
)
352 60 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö Ridklubb Jobbnummer
9565949