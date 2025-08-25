Ridlärare, Hallsbergs Ridklubb
2025-08-25
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
Nu söker vi en engagerad och skicklig ridlärare!
Hallsbergs ridklubb är en ideell förening ansluten till Svenska ridsportförbundet. Vi vill vara det självklara valet för dig som vill utvecklas med häst. Hallsbergs ridklubb är beläget i natursköna Lindhult utanför Hallsberg. Ridskolan har tillgång till stora hagar med lösdrift, stall med 18 boxar, ridhus, terrängbana och utebana. 2019 invigdes vår cafeteria, i dessa lokaler finns även teorisal och övernattningsrum som används vid ridläger. Vi erbjuder utbildning och utveckling inom klassisk ridning och hästhållning.www.hallsbergsrk.se Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Vi söker dig som är engagerad och positiv, som vill arbeta tillsammans i ett mindre team och utveckla vår ridskola. Vi tror att du som söker är en strukturerad och ansvarstagande person som är social och tycker om att undervisa både barn och vuxna. Du är van och trygg med att självständigt planera din arbetsdag, och du vill bidra med idéer och tankar om hur vi tillsammans kan utveckla vår verksamhet. För dig som vill vara med i vårt tighta team på väg framåt finns på sikt goda möjligheter påverka verksamhetens olika områden.
Hallsbergs ridklubb erbjuder ridlekis, ridlektioner, specialgrupper inom dressyr, hoppning och WE, pararidning samt privatlektioner.
Är just du den person vi söker? Då finns goda chanser till vidareutbildning. Arbetsuppgifter
Planera, leda och utvärdera lektioner för både barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer.
Vara delaktig i utbildning av hästar och ponnyer.
Stalltjänst och viss administration. Kvalifikationer
Ridlärare SRL I eller motsvarande erfarenhet, högre utbildning är meriterande.
Du har goda ridkunskaper och vill bidra till vidareutbildningen av våra hästar och ponnyer.
Du ska tycka om att samarbeta med olika typer av människor och har lätt att skapa goda relationer till både hästar och människor såsom elever, föräldrar, andra medlemmar och dina kollegor.
Stor vikt läggs på din personliga förmåga, lämplighet och erfarenhet.
Utökat B-körkort är önskvärt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattningen 40-80 % eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid samt helger. Lön enligt avtal. Kollektivavtal finns. Vi tillämpar provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot din ansökan som mailas till: styrelsen@hallsbergsrk.se
. Din ansökan ska innehålla personlig brev och CV. Vid frågor kontaktar du vår ordförande Stina Palm på 070-32 62 415. Ansökningarna kommer att hanteras löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: styrelsen@hallsbergsrk.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs Ridklubb
Lindhult (visa karta
)
694 72 ÖSTANSJÖ Jobbnummer
9473032