Ridlärare
2025-10-16
Karlstads Ridklubb är en ideell förening med cirka 450 medlemmar. Vi har ett brett utbud av aktiviteter från nybörjare till ryttare på elitnivå. Vi arbetar hela tiden för att ha utbildade hästar och ponnyer som håller en hög kvalitet. Vi erbjuder lektionsridning, barnridning, frukostridning, kvalitetsträning på alla nivåer samt skollovsaktiviteter, barnkalas mm. Vi arbetar också med individanpassad ridning för personer med funktionsvariationer.
Vi strävar efter att vara ett föredöme för bra bemötande gentemot medlemmar, personal och tävlande, hålla hög kvalitet och säkerhet på träningar, aktiviteter och tävlingar och ha en god miljö både inomhus och utomhus. Vår målsättning är att alla medlemmar och alla som besöker vår anläggning ska känna sig välkomna och trivas hos oss.
Ridskolan och anläggningen är kvalitetsmärkt av Svenska Ridsportförbundet och föreningen är certifierad av Karlstads kommun som Trygg förening för alla.
Ridlärare till Karlstads Ridklubb
Vill du vara med och forma framtiden för en ridklubb med stolta traditioner och engagerade medlemmar? Karlstads Ridklubb är i en spännande nystart och söker nu en engagerade ridlärare för en anställning på 80-100% som vill vara med på vår resa. Här får du chansen att påverka, utveckla och skapa något meningsfullt - tillsammans med oss!
Vi erbjuder:
Flexibel sysselsättningsgrad - heltid eller deltid (ca 80%)
Som ridlärare arbetar du främst kvällstid från sen eftermiddag men även visst dagtidsarbete förekommer, arbete sker även vissa helger.
Du förväntas planera, leda och utvärdera rid- och teorilektioner för barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer samt leda helg- och lovaktiviteter.
Vid intresse kan det finnas möjlighet att kombinera uppdrag som ridlärare med dagtidsarbete i vårt stall.
Chans att få nystarta vår verksamhet och därmed påverka verksamhetens innehåll och struktur.
Tillgång till fina hästar och anläggning i vacker miljö.
Ett varmt och engagerat föreningsliv.
Vi är öppna för att anpassa tjänsten efter dina intressen och specialkunskaper.
Vi söker dig som:
Är utbildad ridlärare (SRL 2 eller motsvarande) alternativt annan bakgrund som vi bedömer likvärdig.
Har ett pedagogiskt och inkluderande förhållningssätt. Du är en förebild för våra elever och lägger stor vikt vid hästens välmående i din ridundervisning.
Är en ansvarstagande, engagerad, strukturerad, flexibel, och utvecklingsinriktad person.
Trivs med att arbeta med både barn, ungdomar och vuxna.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper utifrån vad vi bedömer att vår förening behöver.
Intresserad?
Skicka din ansökan med CV och en personlig presentation till verksamhetschef@krk.se
. Märk ansökan med Ridlärare 2026.
Sista ansökningsdag är 15 november 2025 men urval och intervjuer kommer ske löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag så vänta inte med att skicka din ansökan.
Tillträde början av januari inför att vårterminen startar.
Har du frågor eller vill veta mer så kontakta gärna föreningens ordförande Madelén Svärd på telefonnummer 0736-49 98 31. Så ansöker du
