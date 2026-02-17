Revisorsinspektionen söker jurist
Revisorsinspektionen / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Revisorsinspektionen i Stockholm
Revisorsinspektionen söker jurist
Vill du vara med och påverka den framtida revisionen i Sverige? Är du en jurist med intresse av att arbeta med områden under ständig utveckling? Då kan du vara den vi söker.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en arbetsplats med goda möjligheter till personlig utveckling och ett aktivt deltagande i Revisorsinspektionens verksamhetsutveckling. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och kollegial gemenskap.
Som jurist vid Revisorsinspektionen arbetar du med den juridik som rör revision och revisorer och har möjlighet att fördjupa dig i bland annat associationsrättsliga och allmänna förvaltningsrättsliga frågor.
I vår riskbaserade tillsyn utreder du, i samarbete med våra revisorer, ärenden som tas upp för beslut om disciplinära åtgärder. Du medverkar i de särskilda kvalitetskontroller som vi gör av de revisorer och registrerade revisionsbolag som reviderar företag av allmänt intresse. Även där arbetar jurister och revisorer i team. I arbetet ingår också att handlägga ansökningar om förhandsbesked, ärenden som överklagas till domstol och att delta i lagstiftningsarbetet på revisors- och revisionsområdet (t.ex. genom deltagande i statliga utredningar och utarbetande av remissvar). Därutöver bedriver vi tematillsyn. Det är en viktig del i den förebyggande tillsynen där vi identifierar och lyfter gemensamma utmaningar inom branschen.
Myndigheten arbetar nu med särskilt fokus på penningtvätt och ekonomisk brottslighet, AI och digitalisering samt granskning av hållbarhetsinformation. Dessa frågor är sådana som du i egenskap av jurist kan komma att involveras i. I ditt arbete kan också ingå att företräda Revisors-inspektionen utåt mot branschen och i internationella sammanhang.
Dina kvalifikationer och förmågor
Du ska ha:
• Jur.kand. eller juristexamen.
• Flerårig erfarenhet av arbete vid myndighet, till exempel Regeringskansliet, domstol, tillsyns- och utvärderingsmyndighet eller annan kvalificerad yrkeserfarenhet exempelvis från revisions- eller advokatbyrå.
• Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av arbete mot ekonomisk brottslighet eller inom den finansiella sektorn.
Du kan:
• Arbeta strukturerat och självständigt när arbetsuppgifterna så kräver.
• Snabbt sätta dig in i nya rättsområden och hantera ett stort utredningsmaterial.
• Arbeta strategiskt och kan se komplexa helheter och samband.
• Vara drivande, initiativrik och ansvarstagande i arbetet och på arbetsplatsen.
• Agera med gott omdöme och hög integritet.
• Uttrycka dig väl i både tal och skrift.
• Arbeta i team och bidra till ett gott samarbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med individuell lönesättning.
Anställningen kan inledas med provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider och möjlighet att delvis arbeta på distans.
Varje medarbetare har eget rum och kontoret är placerat centralt i Stockholm (Karlavägen 104).
Vi erbjuder också friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och regelbundna hälsokontroller.
Om Revisorsinspektionen
Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision.
Vi utövar tillsyn över kvalificerade revisorer samt registrerade revisionsbolag.
Vi examinerar och auktoriserar också revisorer.
Vårt uppdrag är bl.a. att säkerställa att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt i sätt i Sverige samt att det finns tillräckligt med revisorer i näringsliv och samhälle som utför revision av hög kvalitet. Revisorsinspektionen har även ett internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå.
Myndigheten har för närvarande 23 anställda. De flesta är auktoriserade revisorer eller jurister.
Den 1 januari 2027 kommer Bokföringsnämndens uppgifter att föras över till Revisorsinspektionen.
För mer information om Revisorsinspektionens verksamhet, vänligen besök www.revisorsinspektionen.se.Publiceringsdatum2026-02-17Så ansöker du
Du är välkommen med din ansökan senast den 10 mars
Skicka ansökan till: ri@revisorsinspektionen.se
.
Ange diarienummer 2026-0424.
Vi behandlar ansökningar löpande under ansökningstiden.
Betyg, intyg och referenser som du vill åberopa tar vi gärna emot inför en eventuell intervju.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Anders Ahlgren, chefsjurist, tel. 08-738 46 37 Christina Strömbäck, administrativ chef, tel. 08-738 46 24 Fredrik Bengtsson, jurist och facklig representant för Akavia, tel. 08-738 46 87
Vi har tagit ställning till vilka annonseringskanaler som ska användas och undanber oss därför alla samtal från försäljare och bemannings- och rekryteringsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: ri@revisorsinspektionen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange diarienummer 2026-0424". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Revisorsinspektionen
(org.nr 202100-4805)
Karlavägen 104 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Jobbnummer
9747998