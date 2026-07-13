Revisorsassistenter Till Revise
Revise Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Norrköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Norrköping
2026-07-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Revise Sverige AB i Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa framgångsrika företag?
Nu utökar vi vårt team i Norrköping och söker dig som är nyexaminerad eller har arbetat några år och vill bli en del av vårt team.
Företagspresentation
Revise är en fullservicebyrå som hjälper våra kunder med allt från löpande bokföring, bokslut och årsredovisning till revision, affärsrådgivning och förbättringsförslag baserade på hur siffrorna ser ut. Vi erbjuder även hjälp med lönehantering och ekonomichefstjänster.
Du kommer ha stor möjlighet att påverka din roll och tillsammans med hängivna och dedikerade kollegor få sätta din prägel på företaget - så mycket mer än bara en ekonomibyrå.
Vi arbetar nära våra kunder för att lära känna deras företag och utmaningar. Vi har lång erfarenhet av att skapa effektiva och moderna ekonomifunktioner för att kunden ska kunna lägga fokus på att utveckla sin verksamhet.
Vi har kontor i Norrköping, Linköping, Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Vi arbetar aktivt för en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt är väldigt måna om våra medarbetare.
Om rollen
Som revisorsassistent arbetar du nära våra auktoriserade revisorer i planering och genomförande av kunduppdrag. Du får en varierad roll där du både arbetar självständigt och som en del av ett team, med goda möjligheter att utvecklas inom revision och på sikt ta steget mot auktorisation .
Du kommer att ha löpande kontakt med kunder och myndigheter bidra i revisionens olika delar och successivt ta större ansvar i uppdragen. Rollen passar dig som vill bygga en långsiktig karriär inom revision i en modern och framåtlutad organisation med goda utvecklingsmöjligheter.
Kunderna är både aktiebolag och bostadsrättsföreningar.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Arbeta tillsammans med våra huvudansvariga revisorer i planering av kunduppdrag
Genomföra granskningar av siffermaterial och förvaltning
Ha löpande kundkontakt för att samla in material
Medverka vid avrapporteringsmöten tillsammans med auktoriserad revisor Profil
Vi söker dig som är självgående, drivande och trivs i en roll där du får ta ansvar och initiativ. Du är noggrann och har en god förmåga att planera ditt arbete. Vidare har du ett genuint intresse för kunder och deras verksamheter samt tycker om att bygga och bevara relationer.
Du motiveras av att utvecklas, lära dig nytt och bidra till både teamet och företagets fortsatta tillväxt. Du trivs i en miljö där samarbete, engagemang och nyfikenhet står i centrum.
Skallkrav:
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet
Intresse för digitala arbetssätt och system samt förmåga att arbeta i digitala flöden
I den här tjänsten kommer du tidigt få ta ansvar och arbeta direkt mot kund, samtidigt som du får stöd och vägledning i din utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: christian@revise.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Revise Sverige AB
(org.nr 559299-9824)
Fleminggatan 15 (visa karta
)
602 42 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Christian Kromnér christian@revise.se Jobbnummer
10001719